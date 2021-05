Amoklauf in Kasaner Schule: Englischlehrerin schützte ihren Schüler mit eigenem Körper

Eine Englischlehrerin an der Schule in der russischen Stadt Kasan, wo am Dienstag ein Amokläufer ein Blutbad angerichtet hatte, ist bei dem Versuch, einen Schüler zu retten, getötet worden. Die 25-jährige Elwira Ignatjeva stellte sich vor ein Kind, als der 19-jährige Täter Ilnas Galjawiew in der Schule das Feuer eröffnete.

Die mutige Frau schob das Kind vom Schützen weg und stellte sich ihm in den Weg. Die von Ignatjeva erlittene Wunde erwies sich tragischerweise als tödlich. Lokale Medien berichten, dass sie im Jahr 2018 mit dem Unterrichten begonnen hatte, demselben Jahr, in dem Galjawiew die Schule abgeschlossen hatte. Jedoch soll die Lehrerin den Täter nicht unterrichtet haben. Mehrmals wurde die Englischlehrerin beruflich ausgezeichnet.

Eine weitere Lehrerin, die bei dem Angriff ums Leben kam, war die 55-jährige Wenera Aisatowa, die Vorschulkindern Mathematik beigebracht hatte. Als Großmutter mit 34 Jahren Unterrichtserfahrung hatte sie eine Reihe von beruflichen Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung "Lehrerin des digitalen Zeitalters" für den Einsatz von IT, um den Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten.

Einwohner der Stadt Kasan legten vor der Schule Blumen zu Ehren der neun Menschen, die bei dem Angriff erschossen worden waren. Die Schüsse fielen am Dienstagmorgen in der 175. Schule in Kasan, der Hauptstadt Tatarstans. Zuvor soll es laut Augenzeugen mehrere Explosionen gegeben haben.

