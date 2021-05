Drei Todesopfer nach Brand in Moskauer Hotel

Drei Menschen sind nach dem Brand in einem Moskauer Hotel verstorben. 14 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter acht Kinder. Nach dem Brand werden Mini-Hotels und Hostels in Moskau überprüft.

Am Dienstagnachmittag hat die Moskauer Feuerwehr berichtet, dass um 03:27 Uhr Ortszeit ein Brand in einem fünfstöckigen Gebäude gemeldet worden war. Um 04:18 Uhr wurde das Feuer lokalisiert, um 04:30 Uhr gelöscht, die Brandfläche betrug 100 Quadratmeter. 14 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter acht Kinder. Drei Erwachsene verstarben.

Der Pressedienst des Gesundheitsministeriums fügte hinzu, dass alle Kinder behandelt werden. Keines davon sei in Lebensgefahr:

"Kinder werden in Krankenhäusern umfassend medizinisch versorgt, ihr Zustand wird als zufriedenstellend eingestuft, es besteht keine Lebensgefahr."

In diesem Zusammenhang sagte Elena Nikolajewa, Vorsitzende der Moskauer Stadtduma-Kommission für Stadtentwicklung, Staatseigentum und Landnutzung, dass kürzlich eröffnete und alte kleine Hotels sowie Hostels in Wohngebäuden in Moskau auf Einhaltung der Brandschutzmaßnahmen überprüft werden müssen.

Aufgrund des Brandes wurde gemäß dem Artikel des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation über "die Erbringung von Dienstleistungen, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen und zum Tod einer Person führen" ein Strafverfahren eingeleitet.

Mehr zum Thema - Brand bricht im russischen Herzzentrum aus – Ärzte führen Operation erfolgreich zu Ende