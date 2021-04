Analysten im Gespräch mit RT: Sabotagevorwürfe Tschechiens gegen Moskau eher "James-Bond-Szenario"

In einem Interview mit RT haben Analysten mitgeteilt, dass die Behauptung, russische Geheimagenten hätten vor ein paar Jahren ein Munitionslager in Tschechien gesprengt, eher an die Handlung eines Hollywood-Spionage-Thrillers erinnert. Ihnen zufolge kann es einen politischen Hintergrund haben.