Erste Sputnik V-Impftouristen aus Deutschland in Moskau eingetroffen

Am 15. April landeten auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo die ersten Impftouristen. Wie der Reiseveranstalter, ein europäisches Reisebüro, in einer Presseerklärung mitteilte, bietet man den Interessierten aus der EU Impfreisen nach Russland in Zusammenarbeit mit lizensierten Moskauer Privatkliniken und autorisierten russischen Veranstaltern an.

Kurz vor dem Abflug aus Frankfurt am Main erklärte ein Vertreter der Firma, die die Reise nach Russland organisiert gegenüber RT DE, man erwarte, dass deutsche Staatsbürger nach Russland zur Impfung reisen werden, "solange der Impfstoff hier in Deutschland knapp ist".

Enno Lenze, einer der Impftouristen, der mit dem Flug aus Deutschland in Moskau ankam, teilte im Gespräch mit RT DE mit, die Reise nach Russland sei seine "einzige Möglichkeit" gewesen, geimpft zu werden. Ihm zufolge seien in Deutschland sechs Prozent der Bevölkerung komplett geimpft und er selbst wäre "ungefähr Ende des Jahres oder so dran".

Ein anderer Tourist, Thomas Waller, meinte, das Angebot, in drei Wochen vollständig durchgeimpft zu sein, sei sehr attraktiv. Er habe keine Angst vor Sputnik V, weil der Impfstoff von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen worden sei und der Impfstoffentwickler, das Gamaleja-Institut, über einen guten internationalen Ruf verfüge.

Der Corona-Impfstoff Sputnik V wurde vom russischen Gamaleja-Institut entwickelt und im August 2020 in Russland zugelassen. Bisher wurde das Vakzin in 60 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von drei Milliarden Menschen zugelassen, darunter auch im EU-Land Ungarn. Seine Wirksamkeit beträgt 91,6 Prozent, wie die im medizinischen Fachblatt Lancet veröffentlichten Daten bestätigen.

Der Impfstoff ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Er nutzt abgeschwächte, harmlose Viren. Ziel ist es, das Immunsystem dazu zu bringen, Abwehrreaktionen gegen Sars-CoV-2 hervorzurufen.

