Sputnik-V-Entwickler: Interferon im Organismus schützt vor COVID-19

Alexander Ginzburg, Direktor am Gamaleja-Zentrum, der Entwicklungseinrichtung von Sputnik V, erklärte in einem Interview, dass eine bestimmte Konzentration an Interferon im menschlichen Körper vor SARS-VoV-2 schützen kann. Hierfür bedarf es jedoch Interferon-Induktoren.