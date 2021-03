Russland: Rakete Sojus 2.1a bringt 38 Satelliten ins All

Russland hat 38 Satelliten aus 18 Staaten, darunter auch aus Deutschland, ins Weltall gebracht. Die Trägerrakete vom Typ Sojus 2.1a hob am Montagmorgen vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie die Raumfahrtbehörde Roskosmos in einer Live-Übertragung zeigte.