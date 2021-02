Russischer Gesundheitsminister ist zuversichtlich: Corona auf dem Rückzug

Die COVID-19-Pandemie sei in Russland auf dem Rückzug, sagte der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko am Freitag. Die Zahl der Patienten unter ärztlicher Aufsicht sei in den letzten drei Wochen um mehr als 30 Prozent gesunken.