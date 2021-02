Politologe Sergijenko zu Protesten in Russland: Es ist eine neue Art psychologischer Kriegführung

RT DE sprach dem russischen Politologen und Publizisten Wladimir Sergijenko über die Protestwelle und bat ihn um seine Einschätzung:

"Derzeit läuft eine Testphase – ein Drehbuch, nach dem in bestimmten Momenten bestimmte Dinge gemacht werden. Die Proteste in Russland sind nur ein Teil in diesem ganzen Drehbuch."