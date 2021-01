Russland: Erneute Nawalny-Proteste — Erste Festnahmen

Beginnend mit dem Fernen Osten haben die Proteste für den Politblogger Alexei Nawalny schon in mehreren Regionen Russlands angefangen. Dabei soll es bereits zu ersten Festnahmen gekommen sein, um die Personalien aufzunehmen. In Wladiwostok gingen die Demonstranten sogar auf die vereiste Amurbucht .

In Russland finden das zweite Wochenende nicht genehmigte Demonstrationen für den Oppositionellen Alexei Nawalny statt. Die Welle von Protesten erfolgte, nachdem Nawalny das Video über den angeblichen Palast von Wladimir Putin auf Youtube veröffentlicht hatte. Nawalny selbst wurde festgenommen, sobald er nach der Behandlung in Deutschland in die Heimat zurückkehrte.

Im Fernen Osten und Sibirien gingen die Menschen am Sonntag auf die Straße. Nach einigen Angaben soll es dabei schon zu dutzenden Festnahmen zur Aufnahme der Personalien gekommen sein.

In Wladiwostok versammelten sich mehrere Dutzend Menschen zu der Kundgebung in der Innenstadt und verbrachten dort etwa anderthalb Stunden. Die Polizei nahm die Demonstranten fest und setzte in die Stadtbusse.

Danach zogen die Demonstranten auf das Eis der Amurbucht und skandierten "Putin ist ein Dieb".

In der sibirischen Stadt Nowosibirsk seien laut Taiga.Info am Sonntag rund 6.000 Menschen auf die Straße gegangen. Dies ist mehr, als die Woche zuvor. In Moskau soll die Demostration um 12.00 Uhr Ortszeit beginnen. Im Zentrum der Hauptstadt sollen sieben Stationen der Metro geschlossen werden, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Dies geschehe auf Ersuchen der Polizei. Außerdem sollen mehrere Straßen in der Nähe des Kremls gesperrt werden.

