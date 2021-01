Geheimnis gelüftet: Eigentümer des angeblichen Palasts von Wladimir Putin meldet sich

Der russische Unternehmer Arkadi Rotenberg sagte am Samstag dem Telegram-Kanal "Mash", er sei der Begünstigte eines luxuriösen Baukomplexes an der Schwarzmeerküste bei Gelendschik, den Alexei Nawalny in einem YouTube-Video als Wladimir Putins Palast bezeichnet hatte.

Nachdem der russische Telegram-Kanal "Mash" am Freitag ein sechsminütiges Video aus dem Anwesen an der Schwarzmeerküste, das von dem Oppositionellen Alexei Nawalny dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben wird, publik gemacht hatte, sagte der russische Unternehmer Arkadi Rotenberg in einem Gespräch mit dem Medium am Samstag, dass er der Nutznießer des Baukomplexes sei:

"Jetzt ist das kein Geheimnis mehr. Ich bin der Begünstigte. Das Objekt war ziemlich kompliziert. Es gab viele Gläubiger. Ich schaffte es aber, sein Nutznießer zu werden. (...) Dies ist ein Geschenk des Himmels. Der Ort ist wunderschön."

Der Unternehmer teilte mit, er habe sich das Grundstück auf dem Kap Idokopas vor einigen Jahren erstanden und beschlossen, dort ein Hotel einzurichten. Der Ort sei nämlich wie dafür geschaffen. Rotenberg gab zu, von dem skandalösen Ruf des Baukomplexes zu wissen, fügte aber gleichzeitig hinzu, es gebe dort nichts Illegales.

Der 69 Jahre alte Rotenberg gilt als enger Vertrauter und Ex-Judopartner von Wladimir Putin und zählt zu den reichsten Menschen in Russland. Er steht auf der Sanktionsliste der EU, die von der Union gegen russische Unternehmer im Zuge des Bürgerkrieges in der Ostukraine und nach dem friedlichen Referendum zur Wiedereingliederung der Krim in die Russische Föderation verhängt wurden.

Lange gab es Spekulationen darüber, wem das Grundstück mit dem Palast am Schwarzen Meer im Süden Russlands gehört. Nachdem Nawalny den in Deutschland während seines Reha-Aufenthaltes produzierten Film "Ein Palast für Putin" veröffentlicht hatte, wurde dieser über einhundert Millionen Mal geklickt. Darin konnte man einen pompös ausgestatteten Palast sehen, das sich allerdings nach der Besichtigung von Journalisten des Telegram-Kanals "Mash" als reine Videomontage erwies. Das palastähnliche Anwesen befindet sich noch immer im Bau, weshalb Rotenberg seine Gesprächspartner einlud, das künftige Hotel in anderthalb Jahren erneut zu besichtigen.

Der russische Präsident Putin hatte am Montag bestritten, dass das Anwesen ihm oder seinen engen Verwandten gehöre.

