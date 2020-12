Putin zu Aussagen von AKK über Russland: Triviale Klischees und kontraproduktiv für unsere Beziehung

Der russische Präsident Wladimir Putin wurde nach seiner großen Pressekonferenz zu der kämpferischen Äußerung der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gefragt, wonach mit Russland "aus einer Position der Stärke heraus" verhandelt werden solle. Putin antwortete:

"Die Dame wurde zur Verteidigungsministerin und will, wie es scheint, Härte zeigen. In diesem Fall wiederholte sie bloß eine triviale Klischeeaussage, die in vielen NATO-Staaten wiederholt wird. Das ist kontraproduktiv für unsere zwischenstaatlichen Beziehungen und aus Sicht der Verteidigungspolitik sinnlos."

"Ich würde dem, ehrlich gesagt, keine besondere Bedeutung schenken. Man sollte keine große Sache daraus machen. Ich bin nicht sicher, ob sie selbst froh darüber ist, diese Erklärung abgegeben zu haben – so wie viele andere verantwortungsvolle Politiker in der Bundesrepublik. Das ist einfach ein übliches Klischee."