Erdbeben am Baikalsee: Geringe Schäden in Irkutsk, Einwohner teilen Videos in sozialen Netzwerken

Am Donnerstagmorgen hat sich am Baikalsee in Russland ein Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Betroffen waren das Gebiet Irkutsk und die Teilrepublik Burjatien. Nach Angaben der örtlichen Erdbebenwarte war dies der stärkste Erdstoß in der Region seit dem Jahr 1999.

Quelle: Sputnik © WLADIMIR SMIRNOW