Umfrage: Klare Mehrheit der Österreicher weiterhin gegen NATO-Beitritt

Wenn jetzt eine Volksabstimmung über einen Beitritt Österreichs zur NATO stattfinden würde, sprächen sich 61 Prozent der Österreicher dagegen aus. Allerdings befürworten die Österreicher mehrheitlich eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union zu Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Quelle: AFP © Armend Nimani

Eine deutliche Mehrzahl der Österreicher spricht sich in einer Umfrage, die am Dienstag veröffentlich wurde, gegen einen NATO-Beitritt dieses Alpenlandes aus. Laut der Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), sprechen sich 61 Prozent gegen einen Beitritt zur NATO aus, nur 21 Prozent dafür. 19 Prozent der Befragten wollten dazu keine Stellungnahme abgeben. In den vergangenen drei Jahren ist laut der ÖGfE das Meinungsbild in dieser Frage weitgehend konstant geblieben, auch ungeachtet der militärischen Aktionen Russlands in der Ukraine. Meinung Litauen zerrt Deutschland in die militärische Konfrontation mit Russland 67 Prozent der Österreicher plädieren laut der Umfrage jedoch dafür, die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer in der Europäischen Union zu Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu intensivieren. 20 Prozent sind gegenteiliger Meinung, 13 Prozent äußerten sich dazu nicht. Die österreichische Neutralität ist ein grundlegendes Element der Außenpolitik Österreichs, und zwar seit ihrer Beschlussfassung am 26. Oktober 1955 als Vorbedingung für den Abzug der im Zweiten Weltkrieg siegreichen Besatzungstruppen aus Österreich am Tag zuvor. Dennoch hat Österreich seitdem seine Beziehungen zur NATO erheblich ausgebaut. So nimmt Österreich seit 1995 an der Partnerschaft für den Frieden (PfP) und seit 1997 am Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPC) teil. Österreich beteiligt sich auch unter anderem an verschiedenen von der NATO geführten Operationen teil, wenn sie mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates ausgestattet sind, so zum Beispiel als Teil der KFOR im Kosovo. Zudem arbeiten an der Österreichischen Vertretung bei der NATO in Brüssel Diplomaten des österreichischen Außenministeriums und Experten der österreichischen Militärvertretung (BMLVS). Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg – Russlands Militär: Mehr als 15.000 ukrainische Soldaten im April getötet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.