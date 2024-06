Biden soll schwulen LGBTQ-Mitarbeiter wegen "antisemitischer" Tweets entlassen

Ein Antisemitismus-Beobachtungsgremium hat US-Präsident Joe Biden aufgefordert, einen kürzlich beförderten Mitarbeiter zu entlassen, nachdem dessen israelfeindliche Beiträge in den sozialen Medien während des Gaza-Krieges wieder aufgetaucht waren.

Tyler Cherry, der Anfang des Monats zum stellvertretenden Kommunikationsdirektor im Weißen Haus ernannt wurde, hat fast 2.500 Beiträge auf X (früher Twitter) gelöscht, berichtete Fox News am Montag unter Berufung auf Daten der Analyse-Website Social Blade. Vor seiner Beförderung hatte der offen schwule LGBTQ-Aktivist eine ähnliche Position im US-Innenministerium.

Der in Israel ansässige Analyst Eitan Fischberger stellte fest, dass Cherry in der Vergangenheit den Hashtag #FreePalestine verwendet und in alten Posts die US-Regierung für den Verkauf von Waffen an Israel kritisiert hatte. "Jubel in Bars für die Beendigung der Besetzung Palästinas – keine Schande und f**k your glares", schrieb Cherry 2014 laut einem von Fischberger geteilten Screenshot. Berichten zufolge lobte der Biden-Mitarbeiter auch die Aktivistin Linda Sarsour, die selbst wiederholt des Antisemitismus beschuldigt worden war.

StopAntisemitism, eine in den USA ansässige Nichtregierungsorganisation (NGO), die den Hass gegen Juden und den Staat Israel verfolgt, forderte Biden auf, "die Einstellung von Tyler Cherry sofort rückgängig zu machen und das Personal, das er in seine Umgebung holt, besser zu überprüfen". Die Gruppe argumentierte, dass die Biden-Regierung eine Geschichte der "Umarmung von Antisemiten" hat.

Cherry wurde auch für inzwischen gelöschte Beiträge zu anderen Themen kritisiert. Laut Screenshots, die in sozialen Medien kursieren, behauptete er 2015, dass "das moderne Polizeisystem eine direkte Weiterentwicklung von Sklavenpatrouillen und Lynchmobs ist", und forderte 2018 die Abschaffung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE).

Cherry reagierte auf die Gegenreaktion, indem er seine früheren Posts anprangerte. "Frühere Social-Media-Posts aus der Zeit, als ich jünger war, spiegeln nicht meine aktuellen Ansichten wider. Punkt", schrieb er auf X und fügte hinzu, dass er "die Agenda dieser Regierung" unterstütze.

Die Anti-Defamation League (ADL) meldete einen 360-prozentigen Anstieg antisemitischer Vorfälle in den USA seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober, der den anhaltenden Krieg im Gazastreifen auslöste. Biden verurteilte die Zunahme des Antisemitismus im Gefolge der Pro-Palästina-Proteste an den Universitäten, wo einige jüdische Studenten nach eigenen Angaben belästigt und bedroht wurden. "Zu viele Menschen leugnen, verharmlosen, rationalisieren und ignorieren die Schrecken des Holocausts und des 7. Oktobers", sagte der Präsident in einer Erklärung im vergangenen Monat.

Gleichzeitig haben propalästinensische Demonstranten Biden vorgeworfen, Israel nicht dazu zu drängen, einem Waffenstillstand zuzustimmen und den Krieg zu beenden, der seit Oktober mehr als 38.000 Palästinenser getötet hat.

