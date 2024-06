Trump: Mögliche Gefängnisstrafe wäre "ok"

Im Interview mit Fox News erklärte der ehemalige US-Präsident Donald Trump, er habe kein Problem damit, eine mögliche Gefängnisstrafe abzusitzen. Die amerikanische Öffentlichkeit werde es jedoch "kaum dulden", dass er inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt werde, so Trump.

Quelle: AFP © Steven Hirsch / POOL / AFP

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass er "kein Problem" damit habe, aufgrund seiner Verurteilung in 34 Punkten eine mögliche Gefängnisstrafe zu verbüßen oder unter Hausarrest gestellt zu werden. Die Öffentlichkeit werde eine solche Strafe jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen, so Trump. Der Ex-Präsident erklärte dies in einem Interview mit Fox News, das am Sonntag ausgestrahlt wurde. Auf die Frage nach der möglichen Strafe sagte Trump, er habe "kein Problem damit". "Ich habe neulich einen meiner Anwälte im Fernsehen gesehen, der sagte: 'Oh nein, das wollen Sie dem [ehemaligen] Präsidenten nicht antun.' Ich habe gesagt: 'Du wirst um nichts betteln'", erklärte Trump, deutete aber an, dass mögliche Strafen seine Anhänger verärgern würden. "Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit das ertragen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob die Öffentlichkeit das dulden würde." US-Jury spricht Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten für schuldig Trump wiederholte seine Haltung zu dem Verfahren gegen ihn in Bezug auf angebliche Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels nach der Wahl im Jahr 2016 und die gefälschten Papiere, um die Zahlungen zu verbergen, und tat sie als politisch motivierte Verfolgung ab. "Die Leute haben es verstanden. Es ist ein Betrug. Und die Republikanische Partei … sie haben zusammengehalten. Sie sehen, dass es sich um eine Bewaffnung des Justizministeriums und des FBI handelt, und das alles kommt aus Washington", sagte er. Der ehemalige Präsident wurde am Donnerstag von einer Jury in Manhattan in allen 34 Anklagepunkten der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden. Jeder Anklagepunkt wird mit einer Höchststrafe von vier Jahren hinter Gittern geahndet. Trumps Anwaltsteam hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Ex-Präsident erklärte, dass das "wahre Urteil" von der Öffentlichkeit bei der Wahl am 5. November gefällt werde. Trump ist nun der erste US-Präsident, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Die Urteilsverkündung wurde für den 11. Juli angesetzt, kurz vor dem Parteitag der Republikaner. Mehr zum Thema - Der Schuldspruch: Ein Geschenk für Trumps Kampagne

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.