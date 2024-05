Melinda Gates verlässt Bill und Melinda Gates-Stiftung – mit 12,5 Milliarden Dollar

Im Jahr 2021 erfolgte zuerst die Scheidung, nach Vorwürfen an Bill Gates, hinsichtlich seines Kontaktes zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein. Nun will Melinda Gates den endgültigen Schlussstrich ziehen. Der Ex-Ehemann "bedauert" die Entscheidung. Hillary Clinton findet die Mitteilung "sehr aufregend".

Quelle: Legion-media.ru © Diggzy/Jesal / SplashNews.Com

Nach Bekanntwerden der Entscheidung von Melinda Gates im Jahr 2021, sich nach 34 Jahren, davon 27 verheiratet, von ihrem umstrittenen und kontrovers wahrgenommenen Ehemann Bill Gates scheiden zu lassen, lautete die übereinstimmende Mitteilung, dass die langjährigen Partner ihre gemeinsame Arbeit in der 'Bill und Melinda Gates-Stiftung' fortsetzen würden. Nun verkündete Melinda Gates, dass sie final doch aussteigen wird, um mit den ihr zur Verfügung stehenden Milliarden eine eigene philanthropische Stiftung zu initiieren. Damit werde sie sich zukünftig rein "für Frauen und Familien einsetzen". Hillary Clinton zeigt sich schon einmal begeistert. Laut US-Medien hat Melinda French Gates am Montag ihre Entscheidung bekannt gegeben, als Co-Vorsitzende der 'Bill & Melinda Gates Foundation' zeitnah zurückzutreten. Ihr letzter Arbeitstag bei der Stiftung würde der 7. Juni sein. Gates hatte zuvor über ein X-Posting über ihre Entscheidung informiert: pic.twitter.com/JYIovjNYKo — Melinda French Gates (@melindagates) May 13, 2024 In ihrer X-Mitteilung zeigte sie sich, wenig überraschend, dankbar und "stolz" über das, was die 'Bill und Melinda Gates-Stiftung' über die Jahrzehnte vollbracht hätte. Die Stiftung existiert und fungiert seit dem Jahr 1999 mit diesem Namen, zuvor trug sie den Namen des Vaters von Bill Gates, die 'William H. Gates Foundation'. Seine Ex-Frau hätte sich nun laut X-Posting mit ihm darauf geeinigt, dass sie nach dem Ausscheiden rund 12,5 Milliarden US-Dollar in ihre zukünftige Philanthropie investieren kann. Zu den inhaltlichen Ausrichtungen schreibt Melinda Gates: Von Kühen und gentechnisch veränderten Organismen – Die seltsamen Einfälle des Bill Gates "Dies ist ein kritischer Moment für Frauen in den USA und in der ganzen Welt – und diejenigen, die für den Schutz und die Förderung der Gleichberechtigung kämpfen, brauchen dringend Unterstützung." Laut Angaben der Stiftung wird sie die Milliarden von Bill Gates persönlich erhalten und nicht aus dem Stiftungsvermögen zur Verfügung gestellt bekommen. Das Handelsblatt informiert über die gemeinsame Gates-Stiftung: "Mit einem Kapital von rund 75 Milliarden US-Dollar Ende 2023 und mit mehr als 2000 Mitarbeitern ist die Organisation eine der größten privaten Stiftungen der Welt." Die Webseite 'Economic Times' ergänzt "Die Gates-Stiftung verfügte im Dezember 2023 über ein Stiftungsvermögen von 75,2 Milliarden Dollar und gab im Januar bekannt, dass sie im Laufe ihrer Arbeit im Jahr 2024 8,6 Milliarden Dollar ausgeben will." Nach dem Ausscheiden wird laut dem Geschäftsführer und CEO Mark Suzman die 'Bill & Melinda Gates-Foundation' schlicht in 'Gates-Foundation' umbenannt. Melinda Gates gründete bereits im Jahr 2015 die Organisation 'Pivotal Ventures' (Entscheidende Unternehmungen), mit der sie den "sozialen Fortschritt in den USA" fördern wollte. Vier Jahre später spendete sie eine Milliarde US-Dollar an die Organisation, um damit "das Tempo des Fortschritts zu beschleunigen und die Macht und den Einfluss der Frauen bis 2030 ausbauen zu können". Unter dem jüngsten X-Posting findet sich die unmittelbare Reaktion von Hillary Clinton, Politikerin und ehemalige US-Außenministerin: "Melinda, das ist so aufregend. Vielen Dank für alles, was Sie bereits getan haben, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was Sie als Nächstes tun. Vorwärts!" Ex-Lebens- und Stiftungspartner Bill Gates erklärte via X-Posting, er "bedaure, dass Melinda uns verlässt, aber ich bin sicher, dass sie in ihrer zukünftigen philanthropischen Arbeit einen großen Einfluss haben wird". Mehr zum Thema - Das Weltwirtschaftsforum und die "Elite" der Welt

