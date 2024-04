Biden: "Kannibalen" haben meinen Onkel gefressen

Joe Bidens Onkel wurde im Zweiten Weltkrieg von Kannibalen gefressen - behauptet zumindest der US-Präsident. Militäraufzeichnungen erzählen eine andere Geschichte über den Vorfall. Biden hat in seiner 50-jährigen Karriere in der Politik viele fiktive Geschichten über sein Leben erzählt.

US-Präsident Joe Biden hat im Wahlkampf behauptet, dass ein Onkel von ihm, der während des Zweiten Weltkriegs im Pazifik verschollen war, von Kannibalen gefressen worden sei.

Oberleutnant Ambrose Finnegan von den Luftstreitkräften der US-Armee wurde im Mai 1944 für vermisst erklärt, nachdem sein Jagdbomber ins Meer gestürzt war.

"Er wurde in einem Gebiet abgeschossen, in dem es damals viele Kannibalen gab", sagte Biden vor der Air Force One in Scranton, Pennsylvania, zu Reportern. "Sie haben seine Leiche nie geborgen, aber die Regierung hat, als ich dort unten war, nachgesehen und einige Teile des Flugzeugs gefunden."

Einige Stunden später, bei einem Treffen mit Mitgliedern der Gewerkschaft United Steelworkers in Pittsburgh, erzählte Biden dieselbe Geschichte.

"Er wurde in Neuguinea abgeschossen, und man hat seine Leiche nie gefunden, weil es in diesem Teil Neuguineas wirklich eine Menge Kannibalen gab", sagte der 81-jährige Demokrat.

Nach Angaben der Pentagon-Agentur für Kriegsgefangene und Vermisste (POW-MIA) wurde Finnegan jedoch nie abgeschossen. Er befand sich auch nicht auf einer Aufklärungsmission, wie Biden behauptete.

Der Jagdbomber A-20 Havoc befand sich auf einem "Kurierflug" von der Insel Los Negros aus, als seine Triebwerke in geringer Höhe ausfielen, so die offizielle Darstellung des Vorfalls. Das Flugzeug stürzte vor der Nordküste Neuguineas ins Meer, und zwei der drei Besatzungsmitglieder schafften es nicht aus dem sinkenden Wrack, das nie gefunden wurde. Der eine Mann, der überlebte, wurde von einem vorbeifahrenden Boot gerettet.

Biden hat in seiner 50-jährigen Karriere in der Politik viele fiktive Geschichten über sein Leben erzählt. Am bekanntesten ist die, dass er verhaftet wurde, als er Nelson Mandela in einem südafrikanischen Gefängnis besuchen wollte. Eine entlarvte Geschichte über einen Zugführer bei Amtrak hat er mehr als ein Dutzend Mal wiederholt.

Die Kannibalen-Behauptung über Onkel Ambrose diente jedoch als Sprungbrett für Angriffe auf seinen Vorgänger – und mutmaßlichen Herausforderer – Donald Trump. In der Wahlkampfrede in Pittsburgh erzählte Biden eine Geschichte darüber, wie Trump sich angeblich weigerte, gefallene US-Soldaten, die in Frankreich begraben sind, zu ehren, und sie als "Trottel" und "Verlierer" bezeichnete.

Die Geschichte erschien erstmals im September 2020 in der Zeitschrift The Atlantic und bezog sich auf Ereignisse im November 2018, zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg. Trump wies die Anschuldigung zurück und bezeichnete sie als "weitere erfundene Fake News, die von ekelhaften und eifersüchtigen Versagern in einem schändlichen Versuch verbreitet wurden, die Wahl 2020 zu beeinflussen!"

Innerhalb weniger Tage tauchten Dokumente auf, die die Behauptung des Atlantic entlarvten, aber das hat die Demokraten nicht davon abgehalten, sie immer wieder als wahr hinzustellen.

