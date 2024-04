USA: Vorschlag zur weiteren Unterstützung der Ukraine wälzt Risiko auf EU ab

Ein neuer US-Vorschlag zur Ukraine-Unterstützung hat das eingefrorene russische Vermögen im Blick. In den USA wurden 8 Mrd. eingefroren. Eine Übertragung an die Ukraine zielt auf die EU, die sich dem Schritt anschließen soll. Dort liegen 200 Mrd. Das Risiko würde auf die EU abgewälzt.

Quelle: www.globallookpress.com © Annabelle Gordon - CNP

In der Diskussion um weitere Finanzhilfen für die Ukraine ist in den USA ein neuer Vorschlag aufgetaucht, der auch für die Republikaner tragbar ist. Dies berichtet das Magazin Politico. Zwischen Republikanern und Demokraten tobt seit Monaten ein Streit über die weitere Unterstützung der Ukraine. Die Republikaner blockieren in diesem Zusammenhang die Zustimmung zu einem US-Haushalt, der weitere Mittel für die Ukraine vorsieht. Der neue, parteiübergreifende Vorschlag sieht vor, in den USA eingefrorenes russisches Vermögen der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Der Vorschlag zielt darauf ab, die EU ebenfalls zu diesem Schritt zu ermutigen. Der Unterschied ist jedoch, das in den USA eingefrorene russische Vermögen beläuft sich auf 5 bis 8 Milliarden Dollar. Das von der EU eingefrorene russische Vermögen beläuft sich dagegen auf über 200 Milliarden Euro. Analyse Der fatale Fehler des Westens wird zehn Jahre alt In einem Interview mit dem Sender Fox News zeigte sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, offen für den Vorschlag. Zudem deutete er an, dass die Republikaner bereit zu weiterer Unterstützung wären, wenn die Hilfen an die Ukraine in Form von Krediten und nicht von Zuwendungen bereitgestellt würden. Johnson schlug zudem eine Ausweitung der Gasexporte vor, um damit indirekt Russlands Einnahmen aus dem Gasgeschäft zu schmälern. Ziel ist demnach vorrangig, die EU dazu zu bewegen, das eingefrorene Vermögen zu beschlagnahmen und es der Ukraine zu überweisen. Damit würde die EU das gesamte Risiko möglicher Folgen tragen. Gleichzeitig wäre der Krieg in der Ukraine ohne weitere Belastungen für den US-Haushalt für geraume Zeit finanziert. Experten gehen davon aus, dass es im Falle einer Beschlagnahmung des russischen Vermögens in der EU und seiner Umwidmung zugunsten der Ukraine zu einer Flucht ausländischer Anleger aus dem Euro kommen würde. Dies könnte eine globale Finanzkrise auslösen. Der Schritt verstößt zudem gegen internationale Regeln. Das Vertrauen in den Euro wäre dauerhaft geschädigt. Analyse Selenskij fleht die USA um Hilfe an Da die von den USA beschlagnahmte Summe deutlich niedriger wäre, wäre auch das Risiko für den Dollar geringer. Um den Druck auf die EU zu erhöhen, wird zusätzlich überlegt, die G7 ins Boot zu holen. Neben den USA könnte dann noch über Japan, Kanada und Großbritannien Druck auf die EU ausgeübt werden. Gleichzeitig bietet der Vorschlag die Möglichkeit, auf weitere Finanzhilfen aus den USA zu verzichten, mit dem Verweis auf die Unterstützung seitens der EU. US-Präsident Joe Biden forderte ursprünglich die Bereitstellung von 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine. Diese Unterstützung wurde mit der Mehrheit der Stimmen der Republikaner im Repräsentantenhaus abgelehnt. Mehr zum Thema – "Die Landkarte ändert sich" – US-Militär schlägt wegen Lage in der Ukraine Alarm

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.