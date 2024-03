SpaceX baut Netz aus Hunderten Spionagesatelliten für US-Geheimdienst

Laut Reuters baut SpaceX im Interesse des US-Geheimdienstes ein Netz aus Hunderten von Spionagesatelliten auf. Das 1,8 Milliarden US-Dollar teure Netzwerk wird es den US-Amerikanern ermöglichen, kontinuierlich Bilder von fast jedem Ort der Welt zu empfangen.

Quelle: Gettyimages.ru © CFOTO/Future Publishing

Das US-Unternehmen SpaceX des Geschäftsmanns Elon Musk baut im Rahmen eines geheimen Vertrags mit dem US-Geheimdienst ein Netzwerk aus Hunderten von Spionagesatelliten, berichtete Reuters unter Berufung auf fünf sachkundige Quellen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur wird das geheime Netzwerk von der SpaceX-Abteilung Starshield im Rahmen eines 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Vertrags erstellt, den Musks Unternehmen 2021 mit dem National Reconnaissance Office (NRO) unterzeichnet hat. SpaceX: Elon Musk vor Milliardendeal mit dem Pentagon Die Gesprächspartner von Reuters erklärten, dass das SpaceX-Netzwerk im Erfolgsfall die Fähigkeit der US-Armee, potenzielle Ziele praktisch überall auf der Erde schnell aufzuspüren, erheblich erweitern wird. Ein solches Netzwerk werde es der US-Regierung ermöglichen, schnell und kontinuierlich Bilder von Ereignissen auf der Welt zu erhalten, was nachrichtendienstliche und militärische Operationen unterstützt. Gleichzeitig stellten die Quellen klar, dass das Starshield-Projekt von Starlink getrennt ist – einer kommerziellen Breitbandkonstellation von SpaceX, die bereits über 5.500 Satelliten im Weltraum verfügt, um Zugang zum globalen Netzwerk zu bieten. Außerdem werden die Spionagesatelliten, die derzeit entwickelt werden, Sensoren eines anderen Unternehmens tragen, fügten mehrere Gesprächspartner von Reuters hinzu. Das NRO bestätigte der Nachrichtenagentur die Existenz des SpaceX-Vertrags nicht, wies aber darauf hin, dass die Abteilung derzeit "das leistungsstärkste, vielfältigste und widerstandsfähigste weltraumgestützte Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssystem entwickelt, das die Welt je gesehen hat". Musk selbst hatte bereits im Herbst letzten Jahres über den Vertrag von SpaceX mit der US Space Force zur Bereitstellung von Satellitenkommunikation für das Militär unter Verwendung des Starshield-Systems berichtet. Der Geschäftsmann hatte damals erläutert, dass Starshield auf der Grundlage des Satellitenkommunikationssystems Starlink geschaffen wird, das diesem in seiner Größe unterlegen ist und unter der Kontrolle der US-Regierung steht. Musk: Keine Starlink-Terminals an Russland verkauft Starshield soll die nationale Sicherheit der USA mit satellitengestützter Erdbeobachtung und Kommunikation durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und zusätzliche "kryptografische Fähigkeiten" unterstützen. Die Satelliten des Systems werden über Trägerraketen in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Musk hatte die ersten Starlink-Satelliten im Jahr 2019 gestartet. Das Netz soll einen Internetzugang von jedem Ort der Erde aus mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen, was dem 5G-Standard entspricht. Derzeit befinden sich mehr als 5.500 solcher Geräte in der erdnahen Umlaufbahn (bis zu 550 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt) – das ist etwa die Hälfte der Gesamtzahl aller aktiven Satelliten. Insgesamt plant das Unternehmen den Einsatz von etwa 12.000 Satelliten mit einer möglichen späteren Aufstockung auf 42.000 Geräte. Das Satellitennetz wird auch von den ukrainischen Streitkräften genutzt. Moskau hat die Unterstützung westlicher Staaten für Kiew kritisiert. Mehr zum Thema – Nordkorea warnt USA vor Sabotage seiner Satelliten: Kriegserklärung und Zerstörung von US-Satelliten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.