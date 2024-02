Musk: Keine Starlink-Terminals an Russland verkauft

"In mehreren Falschmeldungen wird behauptet, SpaceX verkaufe Starlink-Terminals an Russland. Das ist kategorisch falsch. Nach unserem besten Wissen wurden weder direkt noch indirekt Starlinks an Russland verkauft", schrieb Musk am Sonntagabend auf der Plattform X.

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia. This is categorically false. To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia. — Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024

Zuvor hatte der ukrainische Militärgeheimdienst behauptet, russische Truppen nutzten den Internetdienst im Kriegsgebiet, und veröffentlicht als Beweis Fragmente abgehörter Gespräche zwischen russischen Militärs. Darauf ist zu hören, wie jemand auf Russisch sagt: "Starlink funktioniert, es gibt Internet."

"Ja, es wurden Fälle registriert, in denen die russischen Besatzer diese Geräte benutzen. Das wird langsam systemisch", sagte Andrei Jussow, ein Vertreter des Geheimdienstes. Einem Bericht der Nachrichtenplattform Defence One zufolge könnten die Terminals über Dubai nach Russland geliefert worden sein – und zwar bereits vor Monaten.

Elon Musks Unternehmen SpaceX, das den Dienst bereitstellt, teilte vergangene Woche mit, dass es keine Geschäfte mit der russischen Regierung oder dem russischen Militär mache und dass der Dienst in Russland nicht verfügbar sei. Auch in Dubai sei das Unternehmen nicht aktiv. "SpaceX hat Starlink niemals in Russland verkauft oder vermarktet und hat auch keine Ausrüstung an Standorte in Russland geliefert", hieß es in einer Erklärung.

Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte am Montag, dass die Terminals offiziell nicht nach Russland geliefert würden. "Bei uns ist das ein nicht zertifiziertes System, also kann es nicht offiziell hierher geliefert werden und wird es auch nicht offiziell hierher geliefert. Folglich kann es in keiner Weise genutzt werden, weshalb wir uns wahrscheinlich nicht in die Diskussion zwischen dem Kiewer Regime und dem Unternehmer Musk einmischen sollten", sagte er.

Seit Februar 2022 stellt SpaceX der Ukraine zahlreiche Starlink-Terminals zur Verfügung. Im Sommer 2023 hat das US-Verteidigungsministerium die Finanzierung des Zugangs für die Ukraine übernommen. Seitdem ist es aber zu Verärgerungen in Kiew gekommen, etwa als Musk vor einigen Monaten verkündete, er habe einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte verhindert, indem er sich geweigert habe, Starlink in der Region um die Halbinsel Krim zu aktivieren.

