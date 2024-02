US-Staatsschulden steigen im nächsten Jahrzehnt auf 54 Billionen Dollar

Laut einem Bericht der Haushaltsbehörde des US-Kongresses wird die Staatsverschuldung des Landes in den nächsten zehn Jahren auf 54 Billionen Dollar steigen. Grund dafür seien das zunehmende Bundesdefizit, die steigenden Zinskosten und die alternde Bevölkerung.

Quelle: AFP © MANDEL NGAN

Im Laufe der nächsten zehn Jahre wird sich die Staatsverschuldung der USA um fast 19 Billionen Dollar erhöhen und damit die Marke von 54 Billionen Dollar überschreiten. Laut der jüngsten Erklärung der überparteilichen Haushaltsbehörde des US-Kongresses ist dies auf zunehmende Kosten der alternden Bevölkerung und höhere Zinsaufwände zurückzuführen. US-Staatsschulden auf neuem Rekordhoch Ein Schlüsselfaktor, der zu einer größeren Staatsverschuldung führen wird, ist der Anstieg des Bundesdefizits. In der Erklärung geht man davon aus, dass das jährliche Defizit auf 2,6 Billionen US-Dollar im Jahr 2034 ansteigt. Zwischen 2024 und 2034 würden die USA mehr als 12 Billionen Dollar allein für Zinskosten ausgeben. Ab dem nächsten Jahr wird der Anteil dieser Ausgaben an der US-Wirtschaft größer sein als jemals zuvor. Auch die Ausgaben für Programme der sozialen und medizinischen Versicherung steigen weiter, obwohl ihre Treuhandfonds in den nächsten 10 Jahren erschöpft zu sein drohen. Phillip L. Swagel, der Direktor der Haushaltsbehörde, erklärte diesbezüglich: "Zwei grundlegende Trends treiben die Defizite ebenfalls in die Höhe: Die Alterung der Bevölkerung und das Wachstum der föderalen Gesundheitskosten pro Leistungsempfänger." Im Januar hatte Washington seine Schuldenobergrenze überschritten, die gesetzlich auf 31,4 Billionen Dollar festgelegt worden war. Nachdem das US-Finanzministerium monatelang vor einem drohenden Zahlungsausfall gewarnt hat, unterzeichnete Präsident Joe Biden im Juni ein überparteiliches Schuldengesetz, das die Obergrenze bis Januar 2025 aussetzte. Dies ermöglichte es der Regierung, bis zum nächsten Jahr unbegrenzt weiter Kredite aufzunehmen. Weniger als zwei Wochen nach der Verabschiedung des Gesetzes stiegen die Schulden auf 32 Trillionen US-Dollar an. Mehr zum Thema – Russische Stiftung: US-Staatsschulden größte Bedrohung für die Weltwirtschaft

