Trump: "Wenn USA angegriffen werden, würden NATO-Partner nicht helfen"

Die NATO wird nicht zur Hilfe kommen, wenn die USA angegriffen werden, warnte der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfrede. Die USA würden für das Bündnis mehr bezahlen, als sie davon profitieren.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump glaubt nicht, dass die Mitglieder des Militärbündnisses ihre Verpflichtungen einhalten werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas, Nevada, kritisierte Trump den westlichen Militärblock erneut: "Wir zahlen für die NATO, und wir haben nicht so viel davon", erklärte er. "Und wissen Sie – ich sage das nur ungern über die NATO – wenn wir jemals ihre Hilfe bräuchten, zum Beispiel wenn wir angegriffen würden, glaube ich nicht, dass sie da wären", sagte Trump. "Ich kenne die Leute", fügte er hinzu. Nach Artikel 5 der NATO-Charta ist ein bewaffneter Angriff gegen einen Mitgliedstaat als Angriff gegen alle Mitgliedstaaten zu betrachten. Lawrow: Moskau wird "Onkel Sam" nicht um Vergebung bitten, mit Trump keine Besserung in Sicht Die Erklärung folgt einer langjährigen Reihe von Beschwerden, die Trump während und nach seiner Präsidentschaft über das von den USA geführte Bündnis geäußert hat. Mit seiner Behauptung, die NATO sei "veraltet", sorgte er 2017 in Brüssel für viel Wirbel. Später schimpfte er wiederholt über Deutschland und andere amerikanische Verbündete, weil sie nicht genug für die Verteidigung ausgeben würden. In ähnlicher Weise kritisierte Trump den amtierenden Präsidenten Joe Biden dafür, dass er der Ukraine während ihres Konflikts mit Russland militärische Hilfe leistete. "Wir haben keine Munition für uns selbst, aber wir verschenken so viel", sagte er letztes Jahr. Trump versprach außerdem, die Kämpfe zwischen Moskau und Kiew innerhalb von "24 Stunden" zu beenden und den Frieden in der Region wiederherzustellen, falls er wiedergewählt werden würde. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij sei Trumps Versprechen jedoch unrealistisch. Auf die Frage von NBC News im November, ob er glaube, dass Trump die Ukraine weiterhin unterstützen werde, antwortete Selenskij: "Wirklich, ich weiß es nicht." Trump bleibt der Spitzenkandidat für die Präsidenten-Nominierung der Republikanischen Partei als ihr Gegenkandidat zu Biden. In diesem Monat belegte er bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire problemlos den ersten Platz. Danach musste der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seine Kandidatur aufgeben. Nun verbleibt nur noch die ehemalige US-Gesandte bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, als Trumps einzige republikanische Konkurrentin. Mehr zum Thema - Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Favorit – und es gibt Gründe dafür

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.