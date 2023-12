Auto fährt in Bidens Wagenkolonne – US-Präsident bleibt unverletzt

Am Sonntagabend ist ein Auto in die Fahrzeugkolonne des US-Präsidenten Joe Biden gefahren, als er außerhalb der Wahlkampfzentrale im Bundesstaat Delaware unterwegs war. Beschädigt wurde ein Geländewagen des Secret Service. Biden blieb unverletzt.

Quelle: AP © Manuel Balce Ceneta

Ein Auto ist die Fahrzeugkolonne des US-Präsidenten Joe Biden gefahren. Der Zwischenfall ereignete sich nach Medienberichten am Sonntagabend, als das Staatsoberhaupt seine Wahlkampfzentrale in Wilmington im Bundesstaat Delaware verließ. Wie der Secret Service des Präsidenten gegenüber CNN bestätigte, sei das Auto in die Seite eines Geländewagens gefahren, der die Kolonne an einer Kreuzung abgeschirmt habe. Die Mitarbeiter des Secret Service hätten das Auto abgedrängt und den Fahrer gestellt. Dieser habe sich ergeben. Weiter heißt es in der Mitteilung des Sicherheitsdienstes, dass der Zusammenstoß unbeabsichtigt gewesen sei. Der betroffene Geländewagen sei nicht das für Biden bestimmte Fahrzeug gewesen. Der Präsident und seine Ehefrau, die auf ihn in der Kolonne gewartet habe, seien kurz darauf unverletzt abgefahren. A car slammed into Joe Biden's motorcade right after a reporter said he was crashing in the polls. pic.twitter.com/25g7i3JFpj — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) December 18, 2023 Im Augenblick des Vorfalls unterhielt sich Biden mit Journalisten auf der Straße. In Videoaufnahmen, die im Netz zirkulieren, ist die Frage einer Reporterin zu hören, warum Biden in den Umfragen gegen seinen Rivalen Donald Trump verliere. Der Präsident antwortet, die Journalistin sehe sich die falschen Umfragen an. Dann kommt es zu einem lauten Krach, von dem der Präsident offensichtlich überrascht ist. Personenschützer begleiten Biden schnell zu seinem Fahrzeug. Mehr zum Thema – Die USA und die Ukraine – Finanzflaute oder Wechsel zur Somalia-Strategie?

