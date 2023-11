Tucker Carlson als Vizepräsident - Trump kann es sich vorstellen

Bei einem TV-Auftritt wurde Trump gefragt, ob der ehemalige Fox News-Moderator Carlson für ihn als Vizepräsident infrage käme. Er sei ein Fan von Carlson und würde ihn als Vizepräsidenten in Betracht ziehen, antwortete Trump. Carlson habe einen "großen gesunden Menschenverstand".

Quelle: Gettyimages.ru © Scott Olson / Getty Images

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Mittwoch in einem exklusiven Interview in der Clay Travis & Buck Sexton Show. Dabei sprach er unter anderem über den Ukraine-Konflikt, den Hamas-Israel-Krieg und die US-Südgrenze sowie über Gerichtsverfahren gegen ihn und die "katastrophale Biden-Präsidentschaft". Auf die direkte Frage, ob der ehemalige Fox News-Moderator Carlson auf seiner Vizepräsidenten-Liste stehen würde, antwortete Trump, er sei ein Fan von Carlson und würde es in Betracht ziehen. "Ich mag Tucker sehr, ich denke, ich würde", sagte er. "Ich denke, ich würde sagen, ich würde es tun, weil er einen großen gesunden Menschenverstand hat. Wissen Sie, wenn man sagt, dass Sie konservativ sind oder ich konservativ bin, heißt das nicht, dass wir konservativ sind, sondern dass wir einen gesunden Menschenverstand haben." US-Umfrage: Trump führt theoretisch in fünf von Biden letztmalig gewonnenen Bundesstaaten Trump erklärte weiter, dass er und Carlson in einigen wichtigen Fragen ähnliche Ansichten vertreten, und nannte dabei als Beispiel "sichere Grenzen" mit "Mauern". "Wir wollen beide sichere Grenzen haben, wir wollen eine Mauer haben, weil Mauern funktionieren", erklärte der Ex-Präsident und nutzte die Gelegenheit, um seine Kritiker aufs Korn zu nehmen. "Die einzigen beiden Dinge, die seit Jahrhunderten überdauern, sind Räder und Mauern. Ein Rad wird immer ein Rad sein, und eine Mauer wird immer eine Mauer sein. Erinnern Sie sich daran, als es hieß: 'Mauern funktionieren nicht'", fügte er hinzu. Carlson trennte sich im April von Fox, wobei der Nachrichtensender die Gründe für seine Kündigung nie öffentlich erklärte. Die Show Tucker Carlson Tonight wurde von 2016 bis 2023 auf Fox ausgestrahlt und war die Sendung mit den höchsten Einschaltquoten des US-Kabelnachrichtenkanals. Kurz darauf verlagerte Carlson seine Inhalte zu Twitter (das inzwischen in X umbenannt wurde) und startete dort eine eigenständige Sendung. Auf X veröffentlicht er häufig unabhängige Beiträge, die denen seiner früheren Sendung auf Fox ähneln. Carlson hofft, dass es auf der Plattform keine "Gatekeeper" (deutsch: "Torwächter") geben werde, und schwor, sie zu verlassen, falls dies der Fall sein sollte. Mehr zum Thema - Trump: Die "Fake-News-Medien" schweigen auf einmal – es muss sehr schlecht für die Ukraine laufen

