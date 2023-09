Vereinigte Greise von Amerika: Auch Pelosi will noch mal

Seit 1987 vertritt der Republikanerschreck Nancy Pelosi ihren kalifornischen Wahlkreis im US-Repräsentantenhaus. Am Freitag hat sie trotz ihres hohen Alters von 83 Jahren bekannt gegeben, im November 2024 erneut zu kandidieren. Ein historischer Vergleich zeigt: Pelosi ist bereits älter als kommunistische Führer, die gegen Ende als "zu alt" galten.

Quelle: AFP © Stefani REYNOLDS / AFP

Die langjährige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses und Fraktionsvorsitzende der Demokraten, Nancy Pelosi, hatte den 80-jährigen Präsidenten des Landes, Joe Biden, in einem TV-Interview vor einiger Zeit einen "kleinen Jungen" genannt. Alles sei verhältnismäßig und aus ihrer Sicht sei er eben jung, geradezu ein Kind. Damit spielte die Demokratin, die sich in der Rolle als der Konservativen größtes Hassobjekt sichtlich gefällt, nicht nur das hohe Alter und die damit verbundenen Ausfallerscheinungen von Biden herunter, sondern kokettierte auch mit dem eigenen Alter. Pelosi ist 83. Am Freitag gab Pelosi nun bekannt, dass sie es Biden nachmachen und im Herbst 2024 wiedergewählt werden will. Ruhestand komme auch für sie nicht infrage. Das kündigte das Abgeordneten-Urgestein (Pelosi hält ihren Wahlkreis in San Francisco ununterbrochen seit 1987) auf der Plattform X an und beendete damit Spekulationen über einen Rückzug aus der Politik. Bei der Wahl im November 2024 wird sie 84 Jahre alt sein, am Ende einer weiteren zweijährigen Mandatszeit 86. Muss los, tschüss! – Biden verlässt Ehrenzeremonie mittendrin Derzeit haben die Republikaner im Kongress mit 222 zu 212 Stimmen die Mehrheit. Die Demokraten hoffen, dass sie die Kammer 2024 zurückerobern können, wenn Biden zur Wiederwahl antritt. Pelosi war 2007 als erste Frau in der US-Geschichte auf den Posten der mächtigen Sprecherin des Repräsentantenhauses aufgerückt und hatte dieses Amt mit einer Unterbrechung bis 2023 inne. Nach dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse Ende 2022 verlor sie den Posten und zog sich aus der Führung ihrer Fraktion zurück. Das hohe Alter vieler prominenter Politiker sorgt in den USA und weltweit für Aufsehen und Gelächter. Joe Biden ist in der Geschichte des Landes der bislang älteste amtierende Staatschef. Kurz nach der anstehenden Wahl im November 2024 wird Biden seinen 82. Geburtstag feiern, wenn er das Ende einer möglichen zweiten Amtszeit erlebt, wäre er 86 Jahre alt. Zum Vergleich: Erich Honecker war zum Zeitpunkt seines Sturzes 77 Jahre alt, der in der Sowjetunion als für ein Staatsoberhaupt zu alt verspottete Leonid Breschnew starb mit 76, Josef Stalin wurde 74 und der gefühlt ewige Fidel Castro zog sich mit weniger als 80 von den hohen Ämtern zurück. Lediglich Mao Zedong war im Zeitpunkt des Ablebens älter als Joe Biden heute ist. Aber auch er starb im Vergleich mit der ewigen Abgeordneten viel zu jung. Wie Nancy Pelosi sagen würde – als "kleiner Junge". Mehr zum Thema - Zu alt für die Politik? — Top-US-Republikaner erleidet weiteren "gesundheitlichen Vorfall"

