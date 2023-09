Tucker Carlson interviewte Larry Sinclair: "Ich hatte Sex mit Obama"

Der ehemalige Fox-News-Moderator und Journalist Tucker Carlson hat ein Interview mit Larry Sinclair vorgestellt. Sinclairs Behauptungen, mit Barack Obama Sex gehabt und Crack geraucht zu haben, wurden 2008 von den US-Medien mit einem Achselzucken abgetan. Im selben Jahr gewann der damalige Senator Obama die Präsidentschaftswahlen.

Carlson teilte am Dienstag Ausschnitte aus dem Interview in den sozialen Medien und wies darauf hin, dass das vollständige Gespräch am Mittwochabend veröffentlicht wird. Der einminütige Clip auf X (ehemals Twitter) wurde innerhalb von nur einer Stunde nach der Veröffentlichung rund 4 Millionen Mal aufgerufen.

Sinclair sagte, er sei Obama im November 1999 vor einer Bar in Chicago vorgestellt worden und habe nicht gewusst, dass er Senator des US-Bundesstaates Illinois sei. Er sagte, er habe zweimal sexuelle Beziehungen mit Obama gehabt, und die beiden Männer hätten zusammen Kokain konsumiert. Er behauptete, dass Obama in seinem Namen Kokain gekauft habe und dass er den zukünftigen Präsidenten in seiner Limousine Crack rauchen sehen habe.

A man who claims he had sex with Barack Obama in 1999 tells his story. Wednesday. 6pm ET. pic.twitter.com/iDYMSww1KS — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 5, 2023

Sinclair unterzog sich Lügendetektortest

Sinclair erläuterte seine Behauptungen bei einer Besprechung im "National Press Club" im Jahr 2008 und in einem 2009 veröffentlichten Buch. Darin behauptet er, dass Obama auch eine homosexuelle Affäre mit dem Chorleiter seiner Kirche hatte und dass der Mann im Dezember 2007 ermordet wurde, während der damalige Senator für das Präsidentenamt kandidierte.

Auf die Frage, warum das Washingtoner Pressekorps kein Interesse daran zeigte, seine Geschichte zu erzählen, obwohl die US-Wähler Obama und die anderen Präsidentschaftskandidaten 2008 bewerteten, sagte Sinclair zu Carlson:

"Es wäre eine Geschichte, wenn die Medien wirklich daran interessiert wären, den Menschen die Wahrheit zu sagen."

Carlson behauptete letzte Woche in einem Interview, die Medien hätten die Geschichte nicht gebracht, weil die Obama-Kampagne gedroht habe, ihnen den Zugang zu dem Kandidaten zu verweigern. "Das Ausmaß der Lügen in den Medien war unglaublich", sagte er. "Das passiert die ganze Zeit in der Regierung."

Carlson merkte an, dass Sinclair eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben und sich einem Lügendetektortest unterzogen habe, um seinen Anschuldigungen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Seine Glaubwürdigkeit wurde jedoch durch die Tatsache untergraben, dass er in den 1980er-Jahren wegen Finanzverbrechen, einschließlich Scheckfälschung, im Gefängnis saß. Sinclair kandidierte 2018 erfolglos für das Amt des Bürgermeisters von Cocoa, Florida.

Halbbruder von Obama: "definitiv schwul"

In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Berichten über Obamas Sexualität. Sein Halbbruder in Kenia, Malik Obama, postete im Juli eine Twitter-Nachricht, in der er behauptete, der ehemalige Präsident sei "definitiv schwul". Der Beitrag, über den mehrere Medien berichteten, war eine Reaktion auf einen Brief, in dem Barack Obama das Verbot umstrittener Bücher in öffentlichen Bibliotheken anprangerte, darunter auch grafisches Material, in dem homosexuelle Handlungen dargestellt werden.

Letzten Monat berichteten mehrere Medien über einen kürzlich wieder aufgetauchten Brief, den Obama, damals ein 20-jähriger Student, an eine Ex-Freundin geschrieben hatte. "In Bezug auf Homosexualität muss ich sagen, dass ich glaube, dass dies ein Versuch ist, sich von der Gegenwart zu entfernen, eine Weigerung vielleicht, die endlose Farce des irdischen Lebens fortzusetzen", sagte er in dem Brief von 1982. "Weißt du, ich schlafe täglich mit Männern, aber in der Fantasie".

Obama heiratete seine Frau Michelle im Jahr 1992. Das Paar hat zwei Töchter, die 1998 und 2001 geboren wurden.

