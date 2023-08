Trump: "Biden wird es nicht bis zum Wahlkampf schaffen"

Der 80-jährige US-Präsident sieht so aus, als würde er auf Zahnstochern gehen und zu schwach sein, einen Strandstuhl zu heben. Aufgrund seines schlechten geistigen und körperlichen Zustands könne Biden im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl antreten. So bewertete Donald Trump die Chancen von Joe Biden im US-Wahlkampf 2024.

"Der korrupte Joe Biden ist so schlecht, er ist der schlechteste Präsident in der Geschichte unseres Landes. Ich glaube nicht, dass er es bis zum Wahlkampf schaffen wird, aber man weiß ja nie", sagte Trump in einem Interview mit dem ehemaligen Fox News-Journalisten Tucker Carlson, das am Mittwochabend auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde.

Carlson wollte wissen, ob Trump glaube, dass der 80-jährige Biden es bis zur Wahl am 5. November 2024 schaffen werde. "Nun, ich denke, dass er geistig noch schlechter dran ist als körperlich, und körperlich ist er nicht gerade ein Triathlet oder überhaupt ein Athlet", antwortete der ehemalige Präsident und fügte hinzu:

"Sehen Sie ihn sich an, er kann nicht zum Hubschrauber laufen. Wenn er geht, kann er seine Füße nicht über den Rasen heben. Ihnen ist doch klar, dass das Gras im Weißen Haus nur fünf Zentimeter hoch ist, oder? Das ist nicht hoch, aber wenn man ihn beobachtet, sieht es so aus, als ginge er auf Zahnstochern."

Der republikanische Präsidentschaftskandidat äußerte sich auch zu den Bildern von Biden, die Anfang August von seinem Team am Rehoboth Beach in Delaware veröffentlicht wurden: "Man sieht ihn am Strand, wo er nicht einmal einen Stuhl hochheben kann. Diese Stühle sollen doch leicht sein, oder? Ungefähr zwei Unzen... Er kann den Stuhl weder anheben noch zum Stuhl gehen."

"Die Leute sollen Bilder von ihm am Strand lieben. Ich finde, er sieht am Strand schrecklich aus", bewertete der 77-Jährige seinen demokratischen Gegner. Trump wies auch darauf hin, dass "der Strand nicht das repräsentiert, was man von einem Präsidenten erwartet. Eigentlich sollte er arbeiten."

Das Interview wurde nur wenige Minuten vor Beginn der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte ins Internet gestellt. Diese fand in Milwaukee statt und wurde von Fox News ausgestrahlt. Trump hatte sich jedoch entschieden, die Debatte sausen zu lassen. Gegenüber Carlson erklärte er, dies getan zu haben, weil er in den Umfragen "mit 50 und 60 Punkten" führe. Außerdem habe er keine Lust, "von Leuten belästigt zu werden, die überhaupt nicht für das Präsidentenamt kandidieren sollten". Fox News sei auch "nicht besonders freundlich" zu ihm, fügte der 45. US-Präsident hinzu.

