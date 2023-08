US-Sheriff: Trump muss sich in Georgia im Gefängnis stellen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und 18 Mitangeklagte, die der kriminellen Erpressung beschuldigt werden, sollen in einem Bezirksgefängnis in Georgia untergebracht werden, was eine Abkehr von der gerichtlichen Behandlung seiner drei anderen Strafverfahren darstellt.

Das Büro des Sheriffs von Fulton County gab die Entscheidung am Dienstag bekannt und sagte, dass Trump und die anderen Angeklagten im örtlichen Gefängnis erscheinen könnten, um sich "jederzeit" zu stellen, obwohl der Plan aufgrund der "beispiellosen Natur" des Falles noch geändert werden kann.

"Zum jetzigen Zeitpunkt, basierend auf den Anweisungen der Staatsanwaltschaft und des vorsitzenden Richters, wird erwartet, dass alle 19 Angeklagten, die in der Anklageschrift genannt werden, im Rice Street Gefängnis untergebracht werden", teilte das Büro des Sheriffs in einer Erklärung mit und wies darauf hin, dass die Einrichtung "rund um die Uhr geöffnet" sei.

Dieses Verfahren würde sich von Trumps anderen laufenden Strafverfahren unterscheiden, bei denen sein Fall in Gerichtsgebäuden behandelt worden war. Während der Verhaftung werden die Angeklagten in der Regel fotografiert und ihre Fingerabdrücke genommen. Während Trump bei seinen anderen Prozessen keine Fahndungsfotos vorlegen musste, sagte der Sheriff von Fulton County, Pat Labat, er plane, ein Foto des ehemaligen US-Präsidenten für den Fall der kriminellen Erpressung zu machen.

"Es spielt keine Rolle, welchen Status Sie haben. Wir haben ein Verbrecherfoto für Sie parat", sagte Labat vor der jüngsten Anklageerhebung gegenüber Journalisten. "Solange mir niemand etwas anderes sagt, gehen wir wie gewohnt vor."

Gegen Trump und eine Reihe seiner derzeitigen und ehemaligen Verbündeten wurde Anfang dieser Woche eine umfassende Anklage in 41 Punkten erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, an dem Versuch beteiligt gewesen zu sein, den Sieg von Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu verhindern. In der Klageschrift findet sich eine Anklage wegen krimineller Erpressung sowie mehrere Anklagen wegen Verschwörung zur Beeinflussung einer Wahl, Meineid und Aufforderung eines Amtsträgers, seinen Eid zu brechen.

Die jüngste Anklage ist bereits die vierte gegen Trump in diesem Jahr. Zuvor hatte die Bundesstaatsanwaltschaft ihn wegen des angeblichen Umgangs mit geheimem Material nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Jahr 2021 in Dutzenden von Fällen strafrechtlich belangt. Außerdem wurde er in New York wegen einer angeblichen Schweigegeldaffäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels während seines Wahlkampfs 2016 angeklagt und sieht sich einem separaten Verfahren wegen Wahlbeeinflussung gegenüber, das von Sonderstaatsanwalt Jack Smith geleitet wird, der auch den Prozess um die geheimen Dokumente führt.

Trump, der seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 angekündigt hat, hat in allen Fällen jegliches Fehlverhalten abgestritten und darauf bestanden, dass er im Rahmen einer politisch motivierten "Hexenjagd", die während seiner eigenen Präsidentschaft begann, zu Unrecht ins Visier genommen wurde.

