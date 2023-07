US-Abgeordnete fordern mehr Informationen zu unidentifizierten Flugobjekten

Hat die US-Regierung etwas zu verbergen? Nach einer Sitzung eines speziellen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses zum Thema "nicht identifizierte Flugobjekte" fordern Abgeordnete des US-Kongresses mehr Transparenz der US-Regierung bei dem Thema.

Quelle: AFP © Handout/DoD/ AFP

Bei einer Kongressanhörung zu nicht identifizierten Flugobjekten haben sich Abgeordnete für mehr Transparenz der US-Regierung bei dem Thema ausgesprochen. "Ich glaube, wir werden uns anschauen, was wir tun können, um mehr dieser Informationen öffentlich zu machen", sagte der republikanische Abgeordnete Glenn Grothman gestern zum Abschluss der Anhörung. Zwei frühere Militärpiloten und ein früherer Geheimdienstmitarbeiter beantworteten bei der Sitzung Fragen eines speziellen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses und berichteten von ihren Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte und deren Analysen. Viele Sichtungen würden gar nicht gemeldet, weil die Piloten beispielsweise Angst um ihren Job hätten, bemängelten sie. Die Sichtungen würden ernst genommen und untersucht, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Er fügte hinzu: "Wir haben nicht die Antworten darauf, was diese Phänomene sind." Hochrangiger US-Geheimagent: US-Regierung hält UFO-Funde vor Öffentlichkeit geheim Im Januar hatte es erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Anhörung zu diesem Thema im Kongress gegeben, nachdem das Pentagon in den vergangenen Jahren Berichte vorgelegt hatte, laut denen es für Dutzende Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten bisher keine Erklärungen gebe – aber auch keine Hinweise auf geheime Technik anderer Länder oder auf außerirdisches Leben. Im Juni hatte eine Expertengruppe der US-Raumfahrtbehörde NASA ein erstes öffentliches Treffen abgehalten und sich für mehr und bessere Daten zu Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten ausgesprochen. Viele dieser Beobachtungen aus der Vergangenheit könnten nicht aufgeklärt werden, weil die Daten zu gering und von zu schlechter Qualität seien, hieß es. Auch das Pentagon hatte unzureichende Daten bemängelt. Mehr zum Thema – Zeuge im US-Kongress: US-Regierung hat Alien-Technologie und teilt sie mit Rüstungsfirmen

