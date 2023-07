US-Präsident Joe "Sleepy" Biden leidet an Schlafapnoe

Die Abdrücke auf dem Gesicht von US-Präsident Joe Biden, die jüngst Thema auf einer Pressekonferenz des Weißen Hauses waren, stammen von einer CPAP-Maske, die zur Therapie der Atemstörung Schlafapnoe verwendet wird. Dies würde neben seinem hohen Alter die Aussetzer des Präsidenten erklären.

Ob häufige Versprecher, Orientierungslosigkeit oder gelegentliche Stürze – die altersbedingten Ausfälle von US-Präsident Joe Biden haben bereits vor seinem Amtsantritt 2021 gleichermaßen für Häme und Bedenken gesorgt. Von seinen Gegnern erhielt der 80-Jährige sogar den Spitznamen "Sleepy Biden", der schläfrige Biden. Nun wurde bekannt, dass Biden an Schlafapnoe leidet, wie Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Samstag berichteten, einer verbreiteten Atemstörung, bei der es während des Schlafs zu kurzen Unterbrechungen der Atmung kommt. So war Andrew Bates von der Pressestelle des Weißen Hauses vor wenigen Tagen gefragt worden, woher die Abdrücke auf dem Gesicht des Präsidenten stammten. Bates erklärte, dass die Abdrücke von einem einer CPAP-Maske stammen, die Biden nachts offenbar trägt. Zweifel an Bidens geistiger und körperlicher Kondition Analyse Das pragmatische Machtspiel des indischen Premiers Modi beim Staatsbesuch in den USA Ein CPAP-Gerät unterstützt durch einen kontinuierlichen Atemwegsüberdruck bei der Versorgung des Organismus mit Raumluft. Für Personen, die US-Präsident Bidens "Vorgeschichte" hätten, sei der Einsatz eines solchen Geräts "durchaus üblich", so Regierungssprecher Bates. Biden leide seit 15 Jahren an Schlafapnoe und habe dies nie verheimlicht. Der älteste Präsident, den die USA jemals hatten, scheint seine Amtsgeschäfte zwar noch erfüllen zu können, unter den Amerikanern bestehen jedoch ernsthafte Zweifel bezüglich der geistigen und körperlichen Kondition ihres Präsidenten. Dennoch kündigte Biden bereits im April an, dass er auch bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr teilnehmen wird. In seiner möglichen zweiten Amtszeit wäre Biden dann 86 Jahre alt. Mehr zum Thema – Seymour Hersh: Das "Versagen" der Ukraine ist ein großes Problem für Biden

