Trump-Maßnahmen laufen aus – Tausende Migranten sammeln sich an mexikanischer Grenze zu USA

Weil am 11. Mai restriktive Einreise-Maßnahmen aus der Zeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auslaufen, sammeln sich Tausende von Menschen an der Grenze Mexikos zu den Vereinigten Staaten. In der US-Grenzstadt El Paso sollen sich bereits hunderte Migranten aufhalten.

Quelle: AFP © Patrick T. Fallon

An der Grenze zwischen Mexiko und den USA sammeln sich derzeit tausende Menschen. Nach dem Wegfall restriktiver Einreise-Maßnahmen aus der Trump-Zeit wollen sie sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten machen. US-Grenzbeamte in der Grenzstadt El Paso forderten gestern bereits hunderte in die Stadt gelangte Migranten auf, sich den Behörden zu stellen. Sudan: Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien stehen auf der Kippe – Opferzahlen steigen Die Menschen warten auf das Auslaufen der Vorschrift "Title 42". Diese von dem früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeführte Regelung erlaubte es den US-Behörden, Einwanderer rasch nach Mexiko oder in andere Länder abzuschieben, ohne dass sie Asyl beantragen konnten. Die mit der Corona-Krise begründete Vorschrift endet am 11. Mai 2023 um Mitternacht. Im mexikanischen Matamoros hätten Menschen Schwimmwesten für die Überquerung des Rio Grande nach Brownsville in Texas gekauft, sagte die Menschenrechtsaktivistin Gladys Canas. In Tijuana, gegenüber von San Diego in Kalifornien, haben sich Migranten seit Montag in langen Schlangen an der US-Grenze aufgestellt. In den letzten Wochen hatten die Grenzübertritte zugenommen. Immer mehr Migranten kommen, in der Hoffnung, in den USA Asyl beantragen zu können. Ein hochrangiger US-Grenzbeamter sagte im April, dass man sich auf bis zu 10.000 Asylbewerber pro Tag vorbereite, sobald die Vorschrift "Title 42" wegfalle. Mehr zum Thema – UN-Generalsekretär Guterres kritisiert reiche Länder wegen Migrationspolitik

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.