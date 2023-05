Top-US-General Milley prognostiziert Dauer des Ukraine-Konflikts

Laut General Mark Milley, dem Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, könnten Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine frühestens in ein oder zwei Jahren stattfinden.

Quelle: Gettyimages.ru © Alex Wong

Die Vereinigten Staaten haben das ukrainische Militär bei der Ausbildung und Ausrüstung für die bevorstehenden Operationen unterstützt, ob offensiv oder defensiv. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Kämpfe im Jahr 2023 einen klaren Sieger hervorbringen werden, erklärte General Mark Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, in einem am Dienstag ausgestrahlten Podcast gegenüber der Zeitschrift Foreign Affairs. Auf die Frage, was er von der viel angekündigten ukrainischen Gegenoffensive erwarte, erklärte Milley gegenüber Foreign Affairs, dass die USA und ihre europäischen NATO-Partner der Ukraine in den letzten Monaten bei der Ausbildung und Ausrüstung von "etwa neun Brigaden von kombinierten Waffen-, Panzer- und mechanisierten Infanteriekräften" sowie von leichter Infanterie unterstützt haben. Major a. D. im Interview: Putin hat nicht die Absicht, die Ukraine einzunehmen Kiews Streitkräfte "sind jetzt in der Lage, Angriffe durchzuführen, sie können Offensivoperationen durchführen, und sie sind auch in der Lage, sich zu verteidigen, was sie im Vergleich zu dem, was sie noch vor einem Jahr für konventionelle Operationen waren, erheblich verbessert hat", so Milley. "Sie haben einen erheblichen Planungs- und Koordinierungsaufwand, wenn sie eine offensive Operation durchführen wollen." Milley zufolge ist im Falle einer ukrainischen Offensive alles möglich, vom völligen Zusammenbruch der russischen Front bis zum völligen Scheitern. "Ich denke jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Seiten ihre politischen Ziele erreicht – im Krieg geht es um Politik durch den alleinigen Einsatz militärischer Mittel – sehr gering sein wird. Und offen gesagt glaube ich nicht, dass dies in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ist." Milley erklärte, das russische Militär habe 250.000 Verluste erlitten, und der Konflikt habe schwerwiegende Auswirkungen auf die Armee, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Über die Zahl der ukrainischen Opfer wollte er nicht spekulieren. Der Kreml hat die US-Schätzungen der russischen Todesopfer als "aus dem Nichts" gegriffen zurückgewiesen. Der US-General hielt jedoch an diesen Behauptungen fest und behauptete außerdem, Russland habe keines seiner Ziele in der Ukraine erreicht. Auf dieser Grundlage argumentierte er, dass "vernünftige Leute" in Moskau "entweder über Monate oder ein bis zwei Jahre" davon überzeugt werden könnten, zu verhandeln, "weil sie nicht gewinnen werden". "Deutschland steht auf" in Magdeburg – Für Frieden mit Russland und staatliche Souveränität Der US-amerikanische Kongressabgeordnete Michael McCaul, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, sagte am Montag, die Offensive müsse ein Erfolg werden, damit der Westen Kiew weiter finanzieren könne, "und danach können wir vielleicht verhandeln, um die Sache endlich zu beenden". Der Großteil des Podcasts war China gewidmet, wobei Milley argumentierte, dass die USA alles tun sollten, um sicherzustellen, dass Russland und China keine strategische Militärallianz bilden. Er bezeichnete das derzeitige Niveau der militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Peking als "sehr, sehr bescheiden". Milley behauptete auch, dass sich sowohl Russland als auch China der militärischen Macht der USA bewusst seien und keine direkte Konfrontation mit Washington wünschen. Mehr zum Thema - Russische Experten über Abrams-Panzer für Kiew und die Ausbildung ukrainischer Soldaten

