Nashville/Tennessee: Amoklauf an Grundschule – Angreiferin von Polizei getötet

Nach Medienberichten ist es im US-amerikanischen Nashville zu einem Amoklauf an einer Grundschule gekommen. Drei Kinder wurden erschossen. Die Polizei soll die Angreiferin getötet haben.

Quelle: RT © bild.de/METROPOLITAN NASHVILLE PD/via REUTERS

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind an einer Grundschule in Nashville/Tennessee sieben Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. Die mutmaßliche Todesschützin, eine 28-jährige Frau, sei mit zwei Schnellfeuergewehren bewaffnet gewesen. Ihre Identität sei gegenwärtig noch unklar, wie ein Polizeibeamter erklärte. Die Attentäterin, die selbst einmal auf diese Schule gegangen sein soll, seit von der Polizei erschossen worden. Neben den drei Kindern seien drei Erwachsene getötet worden, alle Angestellte der Schule. Den Berichten zufolge wurde die Polizei um 10.13 Uhr Ortszeit wegen eines Angriffs mit Schusswaffen an der christlichen Privatschule "The Covenant School" in Nashville alarmiert. Nach ihrem Eintreffen in der Schule begannen die Polizisten das Erdgeschoss des Gebäudes zu räumen. Als sie dann Schüsse aus dem ersten Stock hörten, trafen die Beamten auf die mutmaßliche Todesschützin – und erschossen sie. Laut Deutschlandfunk reagierte US-Präsident Biden in Washington auf den Amoklauf mit der Forderung, es müsse alles getan werden, um Waffengewalt zu verhindern. So verlangte Biden vom US-Kongress zum wiederholten Mal, eine von ihm vorgelegte Verschärfung des Waffenrechts zu verabschieden. Nähere Informationen in Kürze ...

