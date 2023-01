Kalifornien: Mindestens 10 Tote nach Schießerei in Nachtclub

In einem Tanzclub in der kalifornischen Stadt Monterey Park hat ein bewaffneter Mann am Samstagabend zehn Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Bei einer Schießerei in einem Tanzclub in Monterey Park in der Nähe von Los Angeles, Kalifornien, sind am Samstagabend laut US-Behördenangaben zehn Menschen getötet und weitere verletzt worden. Die Opfer seien demnach noch in der Nacht für tot erklärt worden. 10 weitere wurden in unterschiedlichem Grad verletzt, von stabil bis kritisch, in örtliche Krankenhäuser gebracht, erklärte Andrew Meyer vom Sheriff-Büro des Los Angeles County am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Der Schütze, so Mayer, "floh vom Tatort und ist weiterhin flüchtig". Die Behörden identifizierten den Verdächtigen als männlich, gaben aber keine weiteren Details über den Täter bekannt. Auch das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Die Schießerei in dem Tanzlokal ereignete sich demnach gegen 22 Uhr (Ortszeit) in der Nähe eines chinesischen Neujahrsfestes, zu dem Tausende von Menschen gekommen waren. Augenzeugen berichteten, dass der immer noch flüchtige Täter wahllos um sich geschossen hätte. Für seine Tat soll er eine halbautomatische Waffe benutzt haben. In den sozialen Medien gepostetes Bildmaterial zeigt Polizeiautos am Tatort, mehrere Straßen waren abgesperrt. Seung Won Choi, der Betreiber eines gegenüber vom Tatort gelegenen Restaurants, sagte der Los Angeles Times, der Schütze habe viel Munition zum Nachladen bei sich gehabt. Auch seien mehrere Schüsse zu hören gewesen.

Monterey Park ist eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern und einem hohen Anteil asiatischer Bevölkerung und liegt etwa 11 Kilometer östlich der Innenstadt von Los Angeles. Am Samstag begann dort das zweitägige Mondneujahrsfest, ein traditionelles Fest im asiatischen Kalenderjahr. Ob die Tat möglicherweise im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten stand, ist noch unklar. Es sei noch zu früh, um zu sagen, ob die Tat als Hassverbrechen einzustufen sei, so Meyer. "Unsere Herzen sind bei denjenigen, die heute Nacht in unserer Nachbarstadt Monterey Park, wo gerade eine Schießerei stattgefunden hat, geliebte Menschen verloren haben", erklärte Kenneth Mejia von der Stadt Los Angeles auf Twitter. Er fügte hinzu:

"Monterey Park beherbergt eine der größten asiatischen Gemeinden im Los Angeles County, und viele waren unterwegs, um das Neujahrsfest zu feiern."

Die USA haben mit einem gigantischen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Angesichts lascher Waffengesetze gehören tödliche Angriffe dieser Größenordnung in den Vereinigten Staaten zur traurigen Normalität. Seit Anfang des Jahres registrierte die Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive bereits 33 Angriffe mit Schusswaffen.

