Ohio-Zugunglück: Bahnarbeiter und Einheimische klagen über Gesundheitsprobleme

Arbeiter, die an der Beseitigung der Folgen der Entgleisung des Zuges mit giftigen Chemikalien in East Palestine, Ohio, teilgenommen hatten, melden sich krank. Dies berichteten die Vorsitzenden der größten US-Eisenbahngewerkschaften der USA am Mittwoch, als sie die Regierung Biden zu mehr Sicherheitsmaßnahmen drängten.

Die Vorsitzenden von zwölf Gewerkschaften trafen sich in Washington, D.C., mit Vertretern der US-Regierung, um ihren Standpunkt darzulegen und ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Denn eine neue unabhängige Studie ergab, dass die bei der Entgleisung am 3. Februar in East Palestine freigesetzten Chemikalien langfristig ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten.

Eine Chemikalie namens Acrolein zum Beispiel hatte die höchsten Werte unter den in East Palestine gefundenen Schadstoffen, wie Wissenschaftler der Texas A&M und der Carnegie Mellon University in ihren Untersuchungen feststellten. Acrolein kann Entzündungen und Reizungen der Haut, der Atemwege und der Schleimhäute verursachen.

Update (2/3) Compared to EPA National Air Toxics data (NATA 2014), some concentrations in East Palestine (OH) for 9 out of ~50 chemicals EPA reported are higher than “normal.” If these levels continue, they may be of health concern (especially acrolein). pic.twitter.com/q4jyxS45Lu — Texas A&M Superfund Research Center (@tamusuperfund) February 24, 2023

Das Treffen fand statt, nachdem Gewerkschaftsführer berichtet hatten, dass Bahnarbeiter von Norfolk Southern, die an der Beseitigung der Folgen am Ort der Entgleisung in East Palestine gearbeitet haben oder noch arbeiten, an "Migräne und Übelkeit" erkrankt seien.

Außerdem sollen Mitarbeiter von Norfolk Southern keine angemessene persönliche Schutzausrüstung, wie Atemschutzgeräte, die ein sicheres Arbeiten in der Nähe von Vinylchlorid ermöglichen, Augenschutz und Schutzkleidung erhalten haben. Der Amerikanische Verband der Bahngesellschaften (AAR) schrieb in einem Brief an den Verkehrsminister der Vereinigten Staaten, Pete Buttigieg:

"Diese mangelnde Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen der Arbeiter ist wiederum ein grundlegender Bestandteil des Geschäftsmodells von Norfolk Southern zur Kostenreduzierung."

Darüber hinaus häufen sich die Medienberichte darüber, dass einige der Chemikalien langfristig gesundheitliche Probleme bei den Bewohnern der Region verursachen könnten. Dr. Albert Presto, ein Wissenschaftler, der an der Überwachung der Chemikalien in East Palestine arbeitet, sagte gegenüber CNN Health, dass langfristige Risiken noch unbekannt seien.

Vieles von dem, was Wissenschaftler über die chemische Belastung wissen, stamme aus dem Kontakt der Menschen mit Chemikalien bei der Arbeit, sagte Presto. Und das bedeute in der Regel eine Exposition von etwa acht Stunden pro Tag.

Die Menschen, die jetzt in East Palestine leben, seien ständig in Kontakt mit den Chemikalien, sagte er. Und die Auswirkungen dieser Art von Exposition auf den menschlichen Körper seien nicht vollständig bekannt.

Die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) sowie die örtlichen Behörden haben indes wiederholt erklärt, ihre Tests zeigten, dass die Luftqualität in dem Gebiet sicher sei und dass sich die Chemikalien auflösen sollten. Einwohner in der Nähe des Bahngeländes, wo der Zug entgleiste, klagten jedoch nach dem Unfall über Hautausschläge und Atemprobleme, manchmal sogar in ihren eigenen Häusern, sagte Presto.

Mehr zum Thema – Ohio-Zugunglück: US-Gesundheitsbehörde entschärft nach Katastrophe Gefahrenhinweise zu Vinylchlorid