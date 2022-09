"Hat sich drastisch verändert" – Musiklegende Ozzy Osbourne verlässt die USA

Nachdem er jahrzehntelang in den USA gelebt hat, verkauft Musiker Ozzy Osbourne seinen Besitz und kehrt in seine britische Heimat zurück. "Amerikas drastischer Wandel" und ein noch nie dagewesener Anstieg der Kriminalität haben ihn hierzu veranlasst.

Der Fürst der Finsternis, der legendäre Ozzy Osbourne, kehrt nach Großbritannien zurück. Wie die britische Zeitung The Guardian am Sonntag berichtete, hat der aus England stammende Musiker seine Villa im Hancock Park in Los Angeles zum Verkauf angeboten und will in sein 120 Jahre altes Anwesen in Buckinghamshire, das unter Denkmalschutz stehende Welders House, zurückkehren.

Es war nicht nur das Heimweh, das ihn zu diesem Schritt bewegt hat, geht aus dem Interview mit The Guardian hervor. Auf die Frage des Reporters, warum sie nach so langer Zeit in Kalifornien wieder nach Hause kommen, hat seine Frau Sharon erklärt, dass es nichts mit Ozzys Gesundheit zu tun hat:

"Ich wusste, dass die Leute das denken würden. Es ist nicht so. Es ist einfach an der Zeit. Amerika hat sich so drastisch verändert. Es sind überhaupt nicht mehr die Vereinigten Staaten von Amerika. Nichts ist mehr vereinigt. Es ist ein sehr unheimlicher Ort, um jetzt dort zu leben."

Ozzy hat die Begründung für die Entscheidung dem Reporter gegenüber wie folgt beschrieben:

"Alles ist verdammt bescheuert dort. Ich habe es satt, dass jeden Tag Menschen umgebracht werden. Gott weiß, wie viele Menschen bei Schulschießereien ums Leben kommen. Und dann war da noch diese Massenschießerei in Vegas bei diesem Konzert." "Es ist total verrückt."

Bei Osbourne wurde vor wenigen Jahren die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Außerdem hat er kaputte Gelenke, mehrere komplizierte Operationen sowie Alkohol-Rehabilitationen und Drogentherapien hinter sich. "Ich bin eigentlich ziemlich kaputt", gestand er gegenüber The Guardian.

Ozzy hat aber noch viel vor. Auf seinem britischen Anwesen baut er ein Studio, in dem er neue Alben aufnehmen will.

"Die Osbournes haben ihre Liebe zu Amerika verloren", stellte der Reporter fest. Hierauf erklärte der Musiker:

"In den USA will ich nicht sterben." "Ich bin Engländer. Es ist einfach Zeit für mich, nach Hause zu kommen."

