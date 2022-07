Mindestens 220 Tote durch Schießereien in den USA am Wochenende des 4. Juli

Am Wochenende des 4. Juli kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Schusswaffengewalt in den USA. Nach Angaben des Gun Violence Archive wurden in fast allen US-Bundesstaaten Schießereien gemeldet. Mindestens 220 Menschen wurden getötet und fast 570 weitere verletzt.

Es sind erschreckende Zahlen: Am Wochenende des 4. Juli soll es in den USA zu einem sprunghaften Anstieg der Schusswaffengewalt gekommen sein. Nach Angaben des Gun Violence Archive [eine gemeinnützige Gruppe, die jeden Vorfall von Waffengewalt in den Vereinigten Staaten katalogisiert, Anm. d. Red.] wurden in fast allen US-Bundesstaaten Schießereien gemeldet, bei denen insgesamt mindestens 220 Menschen getötet und fast 570 weitere verletzt wurden.

Die Datenbank, die Informationen über Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit abgefeuerten Schusswaffen sammelt, hat ihre Aufzeichnungen am frühen Dienstag aktualisiert. Die veröffentlichten Daten zeigen, dass die Zahl der Schusswechsel am Wochenende fast genauso hoch war wie die Zahl der dabei erlittenen Verletzungen. Zwischen Freitag und Montag wurden auf dem Territorium der USA weit über 500 Fälle von Schießereien dokumentiert. Es gab nur fünf Bundesstaaten, in denen in diesem Zeitraum keine Schießerei gemeldet wurde.

Visit https://t.co/GKwiFAZQKg for up-to-date statistics and information pic.twitter.com/h81Kog0hD7 — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) July 5, 2022

Von allen während des Feiertagswochenendes erfassten Vorfällen von Waffengewalt wurden mindestens 11 vom Gun Violence Archive als Massenschießereien eingestuft. Als Massenschießerei gilt jede Situation, in der vier oder mehr Menschen, außer dem Schützen, durch Schüsse getötet oder verwundet werden.

Die Datenbank listet 315 Massenschießereien im ganzen Land seit Beginn dieses Jahres und etwa 22.500 Todesfälle auf, die durch jegliche Form von Waffengewalt verursacht wurden. Die Zahl der Verletzungen, die bisher auf Waffengewalt zurückgeführt wurden, kommt der Gesamtzahl der Todesopfer nahe.

Ein Anstieg der Schusswaffengewalt rund um den 4. Juli ist in den USA keine Seltenheit, und die Berichte des Gun Violence Archive vom vergangenen Wochenende spiegeln die Berichte der vergangenen Jahre wider. Im Jahr 2021 wurden bei Schießereien am gleichen Feiertagswochenende mehr als 180 Menschen getötet und 516 verletzt.

Verheerende Auswirkungen von Waffengewalt waren über die Feiertage weit verbreitet - in bestimmten Gebieten traten sie jedoch häufiger auf als anderswo. In Highland Park, etwa 25 Meilen nördlich von Chicago, starben mindestens sieben Menschen und mehr als zwei Dutzend wurden bei einer Massenschießerei während der Parade zum 4. Juli verletzt. Einige der Opfer, darunter mindestens ein Kind, befanden sich in kritischem Zustand, als sie vom Tatort abtransportiert wurden, sagte Highland Park Fire Chief, Joe Schrage, am Montag.

Etwa neun Stunden nachdem der Schütze das Feuer auf die Teilnehmer der Parade in Highland Park eröffnet hatte, nahmen die Behörden eine Person fest, die im Zusammenhang mit der Schießerei als Verdächtiger gilt. Die Person wurde hinsichtlich des Anschlags noch nicht angeklagt.

Die Schießerei in Highland Park war jedoch bei weitem nicht das einzige Verbrechen mit Waffengewalt im Großraum Chicago an diesem Wochenende. Laut CBS Chicago wurden in den Tagen vor dem 4. Juli sowie am Feiertag selbst acht Todesfälle und 68 Verletzungen durch Waffengewalt in der Stadt bestätigt. Das Alter der Opfer reichte Berichten zufolge von 17 bis 90 Jahren.

Mehr zum Thema – Der Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 war nicht der eigentliche Aufstand