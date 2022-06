USA: Benzinpreise verdoppeln sich unter Biden

Seit Joe Biden US-Präsident ist, sind die Benzinpreise in den USA kontinuierlich angestiegen. Nun stellte eine gemeinnützige Organisation fest, dass sich die Preise seit Bidens Amtsantritt verdoppelt haben.

© Getty Images / Tom Merton

Die US-amerikanischen Benzinpreise haben erneut ein neues Allzeithoch erreicht und lagen am Samstagmorgen bei 4,81 US-Dollar pro Gallone. Nach Angaben der gemeinnützigen American Automobile Association (AAA), die die Preise an mehr als 60.000 Tankstellen im ganzen Land überwacht, haben sich die Preise seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden verdoppelt. Ende Januar 2021, in der ersten Woche von Bidens Präsidentschaft, kostete eine Gallone Benzin nur 2,39 US-Dollar. Internationale Energieagentur: Aktuelle Treibstoff- und Energiekrise größer als Ölkrise der 1970er Die höchsten Benzinpreise des Landes werden traditionell im US-Bundesstaat Kalifornien verzeichnet, wo die Autofahrer inzwischen durchschnittlich 6,29 US-Dollar pro Gallone zahlen müssen. In den vergangenen vier Wochen haben die Kraftstoffpreise in den USA neue Rekorde aufgestellt. Der erste Anstieg erfolgte am Ende des Winters, als Russland seine Militäroperation in der Ukraine begann und die westlichen Staaten mit Sanktionen reagierten, die die weltweite Versorgung mit Energieressourcen aus Russland gefährdeten. Zu Beginn des Frühjahrs verhängte Washington ein Embargo über Erdöl aus Russland. Obwohl die russischen Lieferungen nur acht Prozent der US-Importe abdeckten, sind die Benzinkosten im Land angesichts der weltweit steigenden Ölpreise gestiegen. Während einer Rede im Weißen Haus am Mittwoch sagte Biden, dass die US-Regierung trotz ihrer Bemühungen wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Benzinkosten im Land kurzfristig ausreichend zu senken. Mehr zum Thema - Medienbericht: Russland steigert Ölproduktion und -export

