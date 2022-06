Unbekannte feuern in Philadelphia in Menge – drei Tote und elf Verletzte

Die Serie von Schießereien in den USA scheint nicht abzureißen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in einem Ausgehviertel der Stadt Philadelphia offenbar wahllos auf Passanten geschossen. Drei Menschen erlitten tödliche Verletzungen, elf weitere werden in Krankenhäusern behandelt.

© Courtesy CitizenApp

Unbekannte haben in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia nach Polizeiangaben in die Menge geschossen und dabei mindestens drei Menschen getötet. Die zwei Männer und eine Frau seien infolge mehrerer Schusswunden bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte ein Polizeivertreter in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Zudem wurden demnach bei dem Vorfall im Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen durch Schüsse verletzt. Kein Ende der Gewalt in USA: Amokläufer tötet vier Menschen in Krankenhaus Ein Polizeibeamter habe auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, erklärte der Beamte D. F. Pace weiter. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die Täter seien flüchtig. In der belebten South Street seien zahlreiche Munitionshülsen sichergestellt worden. Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich – wie am Wochenende üblich – Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe, durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei. Mehr zum Thema – Die Massenerschießung in Texas spaltete die US-Gesellschaft, statt sie in Trauer zu vereinen RT DE / dpa

