"Operation Fly Formula" – Babynahrung als Thema des US-Verteidigungsministeriums

Um den Mangel an Babymilch in den Vereinigten Staaten von amerika zu beheben, hat der US-Präsident Joe Biden nun mehrere Hebel in Bewegung gesetzt. Er schöpft seine präsidialen Befugnisse so aus, dass sogar das US-Verteidigungsministerium involviert wird.

Wegen des Engpasses bei Babymilchnahrung (Baby Formula) in den USA hat der US-Präsident Joe Biden den Defense Production Act verkündet, um die Produktion von Säuglingsnahrung zu beschleunigen und Einfuhren von Nahrungsmitteln aus dem Ausland zu erlauben. Der Defense Production Act verlangt von den Lieferanten der Säuglingsnahrungshersteller, die Bestellungen dieser Unternehmen vor jenen anderer Kunden zu erfüllen, um Produktionsengpässe zu beseitigen. Biden ermächtigt außerdem das US-Verteidigungsministerium, kommerzielle Flugzeuge zu nutzen, um Babynahrung, die den Bundesnormen entspricht, in die USA einzufliegen, was im Weißen Haus als "Operation Fly Formula" gepriesen wird.

Hintergrund des Versorgungsengpasses sind einerseits die weiter andauernden Lieferkettenunterbrechungen, eine stark schwankende Nachfrage und ein Arbeitskräftemangel im Zuge der COVID-19-Pandemie. Andererseits ist der Ausfall einer Fabrik von Abbott, dem größten Hersteller von Säuglingsmilchnahrung in den USA zu beklagen. Ein Rückruf von Abbott Nutrition im Februar hatte zu einer Unterbrechung der Versorgungskette bei den Herstellern von Säuglingsnahrung geführt, so dass immer weniger Produkte in den Regalen der Geschäfte ankamen und Eltern zunehmend um die Ernährung ihrer Kinder bangten.

Abbott Nutrition rief mehrere große Marken von Säuglingsnahrung in Pulverform zurück und schloss das Werk, nachdem US-Bundesbeamte bakterielle Infektionen nach dem Verzehr von Produkten aus dem Werk untersucht hatten. Abbott stellt den größten Teil des US-Nahrungsangebots her, so dass der Rückruf einen großen Teil des Marktes praktisch lahmlegte.

In einem Schreiben vom Mittwoch an das Gesundheitsministerium und das Landwirtschaftsministerium wies Präsident Biden die Ressorts an, mit dem Pentagon zusammenzuarbeiten, um in der nächsten Woche ausländische Lieferungen von Säuglingsnahrung zu identifizieren, die den US-Standards entsprechen würden, damit diese mit Charterflügen des Verteidigungsministeriums möglichst schnell in die USA gebracht werden können.

"Die Importe von Babynahrung werden als Überbrückung für die wieder hochzufahrende Produktion dienen", schrieb Biden.

Der französische Hersteller Danone hat nun die Produktion und Lieferung solcher Produkte in die Vereinigten Staaten gesteigert. Das Unternehmen tue sein Bestes, um die Verfügbarkeit seiner beiden Marken für gewöhnliche und spezielle Säuglingsmilch – für Kinder mit Allergien – zu erhöhen, sagte eine Danone-Sprecherin am Freitag in Paris. Auch der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat seine Lieferungen von Babynahrung in die USA ausgeweitet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hatte.

Wie die US-Aufsichtsbehörden am Montag mitteilten, haben sie sich darauf geeinigt, dass Abbott Nutrition sein Werk in Sturgis, Michigan, wieder in Betrieb nehmen kann, jedoch muss das Unternehmen zuvor seine Sicherheitsprotokolle und -verfahren überarbeiten.

Das von der Demokratischen Partei geführte Repräsentantenhaus hat am Mittwoch zwei Gesetzentwürfe verabschiedet, die sich mit dem Mangel an Säuglingsnahrung befassen und Fortschritte bei einer für viele Familien beängstigenden Entwicklung zeigen sollen.

Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass der Minister des Landwirtschaftsministeriums im Falle einer Versorgungsunterbrechung eine begrenzte Anzahl von Ausnahmeregelungen erlassen kann. Ziel ist es, den Teilnehmern eines Hilfsprogramms für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC-Programm) die Möglichkeit zu geben, Gutscheine für den Kauf von Säuglingsnahrung von einem beliebigen Hersteller zu verwenden, anstatt auf eine Marke beschränkt zu sein, die möglicherweise nicht verfügbar ist. Auf das Hilfsprogramm entfällt etwa die Hälfte der Verkäufe von Säuglingsnahrung in den USA.

Die andere Maßnahme, ein 28-Millionen-Dollar-Notfallgesetz zur Aufstockung der Ressourcen der Food and Drug Administration (FDA), der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel-Sicherheit, die unter anderem die Sicherheit von heimischen und importierten Lebensmitteln kontrolliert, wurde mit einer Mehrheit von 231 zu 192 Stimmen angenommen. Allerdings ist unklar, ob der Senat dem zustimmen wird, da mehrere Abgeordnete der Republikanischen Partei dagegen sind. Unter anderem beklagen Politiker beider Parteien, dass die FDA den Hinweisen eines Whistleblowers aus der Firma über Unstimmigkeiten nicht schnell genug nachgegangen wäre.

Auslöser für den freiwilligen Rückruf von Abbott waren vier gemeldete Erkrankungen bei Säuglingen, die Babynahrung aus Pulvern des Unternehmens bekommen hatten. Alle vier Säuglinge wurden mit einer seltenen Art von bakterieller Infektion ins Krankenhaus eingeliefert, zwei von ihnen starben daran.

Nach einer sechswöchigen Inspektion veröffentlichten FDA-Ermittler im März eine Liste von Problemen, darunter laxe Sicherheits- und Hygienestandards und eine Vorgeschichte bakterieller Verunreinigungen in mehreren Teilen des Werks. Gemäß der am Montag getroffenen Vereinbarung muss Abbott regelmäßig einen externen Sicherheitsexperten hinzuziehen, um die Produktion wieder aufzunehmen und aufrechtzuerhalten.

Das in Chicago ansässige Unternehmen Abbott hat betont, dass seine Produkte nicht direkt mit den bakteriellen Infektionen bei Kindern in Verbindung gebracht worden seien. Proben der Bakterien, die in der Fabrik gefunden wurden, stimmten nicht mit den Stämmen überein, die die Ermittler der Bundesbehörden bei zwei Säuglingen entnommen hatten.

Doch Beamte der FDA widersprachen dieser Argumentation am Montag in einem Telefongespräch mit Reportern – das erste Mal, dass sie sich öffentlich mit dem Argument des Unternehmens befassten. Die FDA-Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass sie nicht in der Lage waren, Bakterienstämme von zwei der vier Patienten zu entnehmen, was die Chance zunichte machte, eine Übereinstimmung zu finden.

"Wir waren von Anfang an nur begrenzt in der Lage, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Produkt und diesen vier Fällen herzustellen, da wir nur bei zwei Fällen über Sequenzen verfügten", sagte Susan Mayne, die Direktorin der FDA für Lebensmittel.

Die Behebung der im Werk von Abbott aufgedeckten Verstöße wird nach Angaben ehemaliger FDA-Beamter einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Unternehmen müssen die Anlage und die Ausrüstung gründlich reinigen, das Personal neu schulen, wiederholt Tests durchführen und dokumentieren, dass keine Kontamination vorliegt. Im Rahmen der neuen FDA-Importpolitik erklärten die Regulierungsbehörden, dass die Hersteller eine Dokumentation über die Inspektionen ihrer Fabrik vorlegen müssen.

Der Beauftragte der Food and Drug Administration sagte jüngst, dass die stillgelegte Fabrik womöglich nächste Woche wieder den Betrieb aufnehmen könne.

"Wir mussten mit Abbott darum ringen", erklärte FDA-Kommissar Dr. Robert Califf am Donnerstag vor verärgerten Mitgliedern beider Parteien des Repräsentantenhauses, "ich denke, wir sind auf dem besten Weg, die Fabrik in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder zu öffnen.

Angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen hat sich das Thema weithin zu einem Schwarze-Peter-Spiel entwickelt. Während "Republikaner" den "Demokraten" Versäumnisse vorwerfen und unter anderem behaupten, dass sie Babynahrung an der Südgrenze des Landes für Flüchtlinge horten würden, verweisen Unterstützer der "Demokraten" darauf, dass eine vom "Republikaner" Donald Trump veranlasste Politik, darunter Einfuhrbeschränkungen für Babynahrung, die Misere verschlimmert habe und warfen den republikanischen Politikern vor, von den "Demokraten" vorgeschlagene Gesetze zur Linderung der Situation verhindert zu haben.

Einigkeit zeigten Abgeordnete und die FDA darüber, dass die Konsolidierung des US-Marktes für Säuglingsnahrung ihn für eventuelle Störungen sehr anfällig macht. Nur vier Unternehmen stellen schätzungsweise 90 Prozent der US-Nahrung her, darunter Abbott, Gerber, Perrigo und Reckitt. Diese Unternehmen beherrschen auch die Bundesverträge, über die etwa die Hälfte aller US-Nahrungsmittel im Rahmen des WIC-Programms für einkommensschwache Mütter, Säuglinge und Kinder bereitgestellt werden. Genau genommen sind es sogar nur zwei der Unternehmen – Abbott und das zu Reckitt gehörende Mead Johnson –, die nach Umsatzzahlen drei Viertel des Marktes beherrschen. Derweil ist die Geburtenrate in den USA in den letzten Jahren stetig gestiegen.

