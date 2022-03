Erster Transplantationspatient mit Schweineherz gestorben

Der 57-jährige David Bennett, dem weltweit erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt wurde, ist tot. Wie das Universitätsklinikum in Baltimore am Mittwoch mitteilte, sei Bennett rund zwei Monate nach der Operation am Dienstag verstorben. Sein Zustand habe sich schon vor einigen Tagen zu verschlechtern begonnen. Schließlich habe er eine Palliativversorgung bekommen. In seinen letzten Stunden habe er noch mit seiner Familie kommunizieren können.

In einem Meilenstein auf dem Gebiet der Organtransplantation war dem an einer schweren Herzkrankheit leidenden Mann in einer mehrstündigen Operation das genetisch veränderte Organ eingesetzt worden. Da der Mann als nicht geeignet für ein Spenderherz eingestuft wurde, gab es von der US-Gesundheitsbehörde eine Ausnahmegenehmigung für den Versuch, mit einem tierischen Organ sein Leben zu retten. Nach der Operation war Bennett noch einige Tage an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, danach war sein Zustand den Ärzten zufolge relativ stabil.

Noch ist unklar, ob Bennetts Körper das neue Organ abgestoßen hat. Eine Sprecherin der Klinik erklärte gegenüber der New York Times, dass zum Zeitpunkt seines Todes keine eindeutige Ursache festgestellt werden konnte. Zunächst müsse man die Todesursache genauer untersuchen, bevor man sich dazu äußern könne. Der Chirurg Bartley Griffith, der die Operation durchführte, erklärte, dass die Klinik aufgrund des Todes von Bennett "am Boden zerstört" sei. Dieser sei ein mutiger Patient gewesen, der bis zum Ende gekämpft habe.

