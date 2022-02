US-Justizministerium zündet Nebelkerze für Biden: "Unternehmergier" für Inflation verantwortlich

Am Donnerstag teilte das US-Justizministerium in einer Erklärung mit, es werde daran arbeiten, "diejenigen abzuschrecken, aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen, die Unterbrechungen der Versorgungskette ausnutzen, um geheime Absprachen zu treffen". Die Behörde fügte hinzu, dass sie "alle bestehenden Ermittlungen, bei denen Konkurrenten möglicherweise Unterbrechungen der Lieferkette für illegale Gewinne ausnutzen, vorrangig behandeln wird".

In der Mitteilung hieß es außerdem, dass viele Einzelpersonen und Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren mit lobenswertem Einfallsreichtum auf die pandemiebedingten Unterbrechungen der Versorgungskette reagiert hätten. Gleichzeitig hätten andere versucht, Unterbrechungen in der Versorgungskette als Deckmantel für geheime Absprachen zu nutzen. Das Ministerium betonte:

"Gegen diejenigen, die versuchen, Unterbrechungen der Versorgungskette zu ihrem eigenen unrechtmäßigen Vorteil zu nutzen, wird die Kartellabteilung zusammen mit dem FBI ermitteln und Verstöße gegen die Kartellgesetze strafrechtlich verfolgen."

Beweise für die Absprache von Einzelpersonen oder Unternehmen zur "Festsetzung von Preisen oder Löhnen, zur Manipulation von Angeboten oder zur Aufteilung von Märkten" werden strafrechtlich verfolgt, warnte die Behörde und rief die Öffentlichkeit auf, Personen zu melden, die solchen Aktivitäten verdächtig sind.

Jonathan Kanter, der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt, sagte in einer eigenen Erklärung, dass "vorübergehende Unterbrechungen der Lieferkette" nicht erlaubt werden sollten, "um illegales Verhalten zu verbergen". Er hob hervor:

"Die Kartellabteilung wird es nicht zulassen, dass Unternehmen unter dem Deckmantel der Unterbrechung der Lieferkette Absprachen treffen, um den Verbrauchern überhöhte Preise zu berechnen."

Der Vize-Direktor des FBI Luis Quesada wies ebenfalls darauf hin, dass Probleme in den Lieferketten in den USA Kriminellen die Möglichkeit gegeben hätten, sich abzusprechen, um "Preise festzulegen und den Kunden überhöhte Preise in Rechnung zu stellen". Der Beamte versprach, dass der Nachrichtendienst gegen diejenigen vorgehen werde, die sich an dieser Praxis beteiligen.

Die Biden-Regierung hat den Preisanstieg in den USA wiederholt auf die "Gier der Unternehmen" zurückgeführt. Im Dezember behauptete die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki, dass "die Gier der Fleischkonzerne" für den enormen Anstieg der Fleischpreise verantwortlich sei. Fleisch ist jedoch nicht das einzige Produkt, das seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im vergangenen Jahr einen enormen Preisanstieg erlebt hat.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stiegen die Benzinpreise zwischen November 2020 und November 2021 um 58,1 Prozent, während die Preise für Neuwagen und Gebrauchtwagen um 11,1 Prozent beziehungsweise 31,4 Prozent stiegen. Die Preise für Lebensmittel stiegen im Durchschnitt um 6,1 Prozent.

Konservative US-Amerikaner kritisieren die US-Regierung dafür, dass sie die steigenden Preise auf die Gier der Unternehmen zurückführt, und weisen darauf hin, dass es unter der Trump-Regierung, die auch von der COVID-19-Pandemie betroffen war, keine Inflation in dieser Größenordnung gab.

