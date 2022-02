Verhältnis zur Mitarbeiterin: CNN-Chef Jeff Zucker tritt zurück

CNN-Präsident Jeff Zucker hat am Mittwoch nach neun Jahren an der Spitze des US-amerikanischen Senders seinen Rücktritt von CNN und seinem Amt als Vorsitzender der Nachrichten- und Sportabteilung des Medienunternehmens Warner Media bekannt gegeben.

Als Grund für seinen Schritt gab Zucker an, dass er es versäumt habe, rechtzeitig eine "einvernehmliche Beziehung mit meiner engsten Kollegin, mit der ich seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeite", offenzulegen, die sich ihm zufolge "in den letzten Jahren entwickelt" habe.

Nach Angaben der New York Times handelt es sich bei der betreffenden Person um Allison Gollust, die Marketingchefin von CNN. Gollust sagte am Mittwoch, dass sie bei CNN bleiben werde. Sie erklärte:

"Jeff und ich sind seit über 20 Jahren enge Freunde und berufliche Partner. Vor kurzem hat sich unsere Beziehung während COVID verändert. Ich bedauere, dass wir das nicht rechtzeitig bekannt gegeben haben."

Die Beziehung von Gollust und Zucker wurde im Rahmen einer Untersuchung zum Handeln des ehemaligen CNN-Starmoderators Chris Cuomo, dem jüngeren Bruder des ehemaligen New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo, bekannt. CNN entließ Cuomo im Dezember 2021 mit der Begründung, er habe seine Position beim Sender in unangemessener Weise genutzt, um seinen Bruder bei der Verteidigung gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung zu unterstützen. Andrew Cuomo war im August wegen der Vorwürfe zurückgetreten, die jedoch nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung führten. Zucker erklärte am Mittwoch in einem Schreiben an die CNN-Mitarbeiter:

"Gemeinsam hatten wir neun großartige Jahre. Ich wünschte natürlich, dass meine Amtszeit hier anders geendet hätte. Aber es war eine erstaunliche Zeit. Und ich habe jede Minute genossen."

Der 56-Jährige kam im Jahr 2013 zu CNN. Zuvor war er bei NBC Entertainment tätig, wo er den Startschuss für den Reality-TV-Hit "The Apprentice" gegeben hatte, in dem der Immobilienmogul und künftige US-Präsident Donald Trump die Hauptrolle spielte. Unter anderem aufgrund des Erfolgs dieser Show wurde Zucker im Februar 2007 zum Chef von NBC Universal befördert. Nur drei Jahre später, im Juni 2010, bot der Kabelnetzbetreiber und Internetprovider Comcast ihm bis zu 40 Millionen Dollar für seinen Rücktritt an, nachdem er das Unternehmen übernommen hatte.

Eine ungenannte TV-Führungskraft sagte damals gegenüber der Journalistin Maureen Dowd von der New York Times, Zucker sei "eine Fallstudie über den destruktivsten Medienmanager, den es je gab", da er "ein einst großartiges Netzwerk übernommen und buchstäblich zerstört" habe.

