USA: McDonald's verzeichnet größten Umsatzsprung seit 1993

Nicht alle Gastronomiebetriebe in den USA mussten im letzten Jahr aufgrund der Pandemie Verluste hinnehmen. Die Fast-Food-Kette McDonald's verzeichnete auf dem US-Markt einen deutlichen Umsatzanstieg. Ein Grund dafür – Preiserhöhungen.

Der Fast-Food-Riese McDonald's meldete am Donnerstag den größten jährlichen Umsatzanstieg in den USA seit seinem Rekord im Jahr 1993. Die Umsätze in den US-amerikanischen Restaurants, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stiegen um 13,8 Prozent.

Allein im vierten Quartal stiegen die Umsätze der Kette in den USA um 7,5 Prozent, was zum Teil auf Preiserhöhungen bei einigen Produkten auf der Speisekarte zurückzuführen ist.

Im Oktober letzten Jahres sagte der CEO des Unternehmens Chris Kempczinski, dass die Menüpreise im Jahr 2021 um etwa sechs Prozent höher gewesen seien als im Jahr 2020, was die Kunden nicht abschrecke und von ihnen "ziemlich gut aufgenommen" werde.

Der Fast-Food-Riese sei gezwungen gewesen, die Preise zu erhöhen, um die Lohninflation zu bekämpfen und die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Papier zu decken, erklärte CFO Kevin Ozan laut CNN während eines Analystengesprächs in dieser Woche. Er wies darauf hin, dass die Kosten im Jahr 2022 weiter steigen könnten, da die durch COVID-19 verursachten Probleme in der Lieferkette voraussichtlich anhalten werden.

McDonald's verzeichnete auch einen deutlichen Anstieg seiner digitalen Verkäufe und die wachsende Beliebtheit bestimmter Menüpunkte wie das Crispy Chicken Sandwich und McRib.

Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen insgesamt in seinen Umsätzen des Jahres 2021 "von weniger Restaurantschließungen und geringeren COVID-bedingten Regierungsbeschränkungen im Vergleich zum Vorjahr profitiert".

Das Unternehmen meldete für das vergangene Jahr einen Gesamtumsatz von sechs Milliarden US-Dollar. Dies falle jedoch geringer aus, als Analysten prognostizierten, ebenso wie die internationalen Umsätze der Fast-Food-Kette. Die Aktien von McDonald's gaben nach dem Umsatzbericht rund zwei Prozent nach.

