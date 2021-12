Gericht genehmigt Durchsuchung von Alec Baldwins Handy nach tödlichem Schuss bei Dreharbeiten

Ermittler des tödlichen Unfalls am Set des Westernfilms "Rust" sind weiterhin auf der Suche nach Informationen zur Klärung des Falles. Dabei könnte die Durchsuchung des iPhones des Hollywood-Schauspielers Alec Baldwin helfen. Dieser hatte sich aber geweigert, sein Mobiltelefon an die Polizei auszuhändigen. Nun muss sich der Schauspieler mit einer Durchsuchung seines Telefons aber abfinden, da die Polizei bereits eine gerichtliche Genehmigung hierfür erwirkt hat. Die Ermittler haben die Erlaubnis, das Telefon zu beschlagnahmen.

Alexandria Hancock, eine Ermittlerin des Santa Fe County Sheriffs Office, hatte den Durchsuchungsbefehl für Baldwins Handy beantragt und die Vermutung geäußert, dass sich auf dem Gerät Indizien befinden könnten, da Baldwin es "während und/oder nach der Begehung des Verbrechens" benutzt habe. Die Ermittlerin interessiert sich auch für "mehrere E-Mails und Textnachrichten, die im Rahmen von Befragungen im Zusammenhang mit der Filmproduktion 'Rust' gesendet und empfangen wurden".

Im Oktober wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set von Baldwins Westernfilm 'Rust' von einer Kugel aus einer Requisitenwaffe tödlich verletzt. Der Regisseur Joel Souza wurde von derselben Kugel verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Obwohl Baldwin die Waffe im tragischen Moment in der Hand hielt, bestand der Schauspieler in einem kontroversen Interview darauf, dass er nicht geschossen habe:

"Ich habe nicht abgedrückt. Ich würde niemals eine Waffe auf jemanden richten und abdrücken. Niemals."

Zudem sagte Baldwin dem Sender ABC News, dass er sich nicht für Hutchins Tod verantwortlich fühle:

"Jemand ist verantwortlich. Aber ich weiß, dass ich es nicht bin."

Die Drehbuchbetreuerin Mamie Mitchell behauptet jedoch, Baldwin habe die geladene Waffe absichtlich und ohne triftigen Grund abgefeuert, obwohl die fragliche Szene ein Abfeuern nicht erfordert habe. Bisher ist es unklar, wie eine echte Patrone in den Revolver gelangen konnte.



