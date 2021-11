USA kaufen Paxlovid von Pfizer für zehn Millionen COVID-19-Patienten

Die US-Regierung plant den Kauf eines neuen, von Pfizer entwickelten Medikaments gegen das Coronavirus. Es handelt sich um das Medikament Paxlovid, einen Proteaseinhibitor, kombiniert mit dem Medikament Ritonavir, das in Tablettenform erhältlich ist. Insgesamt planen die US-Behörden, das Medikament für die Behandlung von zehn Millionen Patienten zu kaufen, was mehr als fünf Milliarden US-Dollar (4,4 Milliarden Euro) kosten wird.

Am Dienstag stellte das Unternehmen bei der US-Arzneimittelbehörde einen Antrag auf Genehmigung der Notfallverwendung des Medikaments. Pfizer beabsichtigte, die Pillen für die Behandlung von mehr als 180.000 Menschen bis Ende des Jahres und für mehr als 21 Millionen Menschen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu produzieren. Die Behandlung besteht aus 30 Tabletten, die über fünf Tage eingenommen werden.

An Versuchen mit dem neuen Medikament nehmen 7.000 Menschen aus verschiedenen Ländern teil, sagte ein Pfizer-Sprecher. Klinische Versuche werden auch in Russland stattfinden. Insgesamt 90 Personen über 18 Jahre aus den Gebieten Moskau, Sankt Petersburg, Smolensk, Barnaul und anderen Städten, die in ihrem Umfeld mit symptomatischen Coronavirus-Patienten in Kontakt gekommen sind, nehmen an der Studie teil.

Am 5. November hatte das Unternehmen den Abschluss der klinischen Versuche der Phase II mit Paxlovid bekanntgegeben. Das Medikament reduziere das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls nach einer Infektion mit dem Coronavirus um 89 Prozent. Unter den Studienteilnehmern wurden keine Todesfälle gemeldet, fügte Pfizer hinzu.

Die Pfizer-Aktien stiegen am 5. November um 13 Prozent, als die Nachricht von der erfolgreichen Studie des Medikaments bekannt wurde. Nach Ansicht von Wirtschaftsexperten gibt das Medikament Hoffnung, dass die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Normalität reibungsloser verlaufen kann, insbesondere wenn die Pille die Belastung der Krankenhäuser verringert.

