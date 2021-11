US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt einstimmig Pfizer-Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren

In den USA hat die Gesundheitsbehörde CDC den Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne BioNTech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren empfohlen und an die zuständige Direktorin weitergeleitet. Bereits in Kürze könnten die Verabreichung der Corona-Vakzine an Kindern beginnen.