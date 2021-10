Pentagon-Bischof: Soldaten sollten nicht gezwungen werden, sich gegen ihr Gewissen impfen zu lassen

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung argumentierte Timothy Broglio, Erzbischof der römisch-katholischen Erzdiözese für die Militärdienste in den USA, dass der Vatikan zwar festgestellt habe, dass keiner der verwendeten COVID-19-Impfstoffe aufgrund einer tangentialen Verbindung zu abgetriebenen fötalen Zellen per se falsch sei, Soldaten aber dennoch das Recht hätten, den Impfstoff abzulehnen, wenn sie glauben, dass er aus irgendeinem Grund "gegen ihr Gewissen verstoße". Broglio schrieb:

"Ungeachtet der moralischen Zulässigkeit dieser Impfstoffe hält die Kirche an ihrer Lehre über die Heiligkeit des Gewissens fest." "Dementsprechend sollte niemand gezwungen werden, einen COVID-19-Impfstoff zu erhalten, wenn dies die Heiligkeit seines oder ihres Gewissens verletzen würde." "Die Verweigerung religiöser Unterkünfte oder strafende oder nachteilige Personalmaßnahmen gegen diejenigen, die ernsthafte, auf ihrem Gewissen beruhende Einwände erheben, würden gegen US-Bundesrecht verstoßen und wären moralisch verwerflich."

Die Erklärung des Geistlichen folgt auf eine Anordnung von Verteidigungsminister Lloyd Austin vom August, wonach alle Militärangehörigen mit einem COVID-19-Impfstoff geimpft werden müssen, kurz nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA den von Pfizer und BioNTech entwickelten Impfstoff vollständig zugelassen hatte. Während die US-Streitkräfte einige Ausnahmen zulassen – die Armee beispielsweise erlaubt Ausnahmen aus "legitimen medizinischen, religiösen oder verwaltungstechnischen Gründen" –, gerieten einige Abteilungen der Armee in die Kritik, da sie angeblich versuchten, solche Schlupflöcher zu schließen.

Aus Dokumenten, die Fox News im vergangenen Monat zugespielt wurden, geht hervor, dass die US-Küstenwache ihre Seelsorger aufgefordert hat, jeden Soldaten, der eine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragt, besonders genau zu prüfen. Sie wurden außerdem gebeten, die Soldaten anhand einer Reihe spezifischer Fragen zu durchleuchten. Unter anderem sollen die Geistlichen in Erfahrung bringen, ob die Betroffenen jemals eine Liste gängiger Medikamente eingenommen haben, die in irgendeinem Stadium ihrer Entwicklung fötale Stammzellen enthalten haben. Dies offenbar in der Hoffnung, die betreffenden Soldaten in einen Widerspruch zu verwickeln, um deren Antrag ablehnen zu können. In dem an die Seelsorger gerichteten Dokument heißt es:

"Lassen Sie die Mitarbeiter beschreiben, wie sie die Grundsätze ihres Glaubens konsequent einhalten und in ihrem täglichen Leben demonstrieren. Bitten Sie sie, so konkret wie möglich zu sein. Fügen Sie die spezifischen Handlungen (oder deren Fehlen) in das Memo ein."

Mike Berry, Rechtsanwalt beim First Liberty Institute, einer Organisation für Religionsfreiheit, die die Dokumente ursprünglich an Fox News weitergeleitet hatte, bezeichnete die Anleitung der Küstenwache als "die schlimmste Verfassungsverletzung, die ich je gesehen habe". Er fügte hinzu:

"Dies ist nichts weniger als eine moderne Inquisition. Es zeigt, dass die wahre Motivation der Küstenwache religiöse Feindseligkeit ist."

