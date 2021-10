Einspruch kanadischer Regierung abgelehnt: Indigene bekommen Milliarden-Dollar-Entschädigung

Ein Bundesgericht in Kanada hat den Einspruch der kanadischen Regierung gegen ein Urteil zugunsten der Entschädigung Indigener abgelehnt. Im Mai waren in einem ehemaligen Internat für Indigene ein Massengrab gefunden worden, wodurch das Thema wieder in den Fokus gerückt war.