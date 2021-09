USA: Erstmals Transgender-Person zum Bischof ernannt

Zum ersten Mal in der Geschichte ernennt die Evangelisch-lutherische Kirche in den USA eine Transgender-Person zum Bischof. Megan Rohrer diente zuvor als Pastor in San Francisco und ist durch LGBT-Aktivismus und Wohltätigkeitsaktionen bekannt.

Megan Rohrer wird als erste Transgender-Person einen Bischofsposten in der Evangelisch-lutherischen Kirche der USA bekleiden. Am Samstag hat der neue Bischof in einem Gottesdienst in der Grace Cathedral in San Francisco den Posten angetreten. Rohrer wandte sich an die Gläubigen mit den Worten:

"Wenn Sie mir erlauben, und ich denke, Sie werden dies tun, besteht meine Hoffnung darin, Sie zu lieben und darüber hinaus das zu lieben, was Sie lieben."

Bischof Rohrer wird eine der 65 Synoden der Kirche leiten und fast 200 Gemeinden in Nordkalifornien und Nordnevada betreuen.

Zuvor war der neuernannte Bischof Pastor in der Grace Lutheran Church in San Francisco und hatte als geistlicher Koordinator mit der Polizei der Stadt zusammengearbeitet. Außerdem ist Rohrer als LGBT-Aktivist bekannt und hat mehrere Aktionen zur Obdachlosenhilfe initiiert. Rohrer ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Zur Evangelisch-lutherischen Kirche der USA gehören etwa 3,3 Millionen Mitglieder. Im Jahr 2010 hatte die Kirche die Ordination von Pastoren in gleichgeschlechtlichen Ehen erlaubt.

Mehr zum Thema -Polnischer Regionalrat stimmt für Beibehaltung der "LGBT-freien Zone"